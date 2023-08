Nicolás Peric no le cree nada a Maximiliano Falcón: "Lo que dice es una mentira"

Continúa la ola de críticas a la actitud del uruguayo Maximiliano Falcón, en el triunfo de Colo Colo ante Universidad Católica por Copa Chile, sumándose a la tendencia Nicolás Peric.

El ex arquero y hoy comentarista de ESPN, fue consultado en el programa Fútbol Show por la actitud que tuvo el Peluca con el joven Alexander Aravena, y que le costó al oriental una tarjeta amarilla.

Ante las palabras de Falcón, acusando que “son tres años que estoy acá y me ponen amarilla por todo“, Nico Peric fue categórico y acusó al defensa de Colo Colo de mentiroso.

¿Qué dijo Nicolás Peric sobre Maximiliano Falcón?

“Escuché las declaraciones y lo que hace Maxi Falcón es mentira. Él va y, primero, lo palmotea a Aravena con la derecha, y después hace como que no hace nada, si la imagen es clara”, parte diciendo el hoy comentarista.

En esa línea, Peric agrega que “después yo puedo decir lo que quiera, yo te puedo mentir, pero estuviste ahí”, advirtiendo que Falcón “no fue a separar“, aunque aclara que “el primero que llegara a increpar, se iba a llevar tarjeta amarilla”.

“Falcón puede creer que es una persecución contra él, pero en la medida que se gane una amarilla por una buena patada, es bienvenida, porque no Gustavo Quinteros diciéndole que no pegue, es más, lo veo siempre sacándolo del lío para que no lo expulsen”, sostiene Nico.

Para finalizar, Peric advierte que Falcón “con Alan Saldivia tuvieron un juego perfecto, pero esto, no tiene necesidad y si es un buen futbolista, pone en tela de juicio su calidad de jugador con estos temas“.

¿Cuántas tarjetas tiene Maximiliano Falcón en 2023?

Maximiliano Falcón suma 10 tarjetas amarillas en lo que va de temporada. Cuatro en el Campeonato Nacional, tres en la Copa Chile y tres en la Copa Libertadores. Ha sido expulsados en dos ocasiones, ambas en el torneo local.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será este domingo 27 de agosto, desde las 12:30 horas, cuando visiten a Magallanes en Rancagua, por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023.