La periodista Verónica Bianchi estuvo en el centro de la polémica luego de sus declaraciones sobre Maximiliano Falcón. Hasta la esposa del uruguayo salió en defensa del jugador, sumándose a los hinchas de Colo Colo que le dejaron mensajes a Bianchi al no estar de acuerdo con sus dichos.

Ahora, la comunicadora volvió a sacar la voz, pero para condenar los insultos que ha recibido. “Di una opinión. Más allá de decir que Falcón fue clave para que Católica no empate en los últimos minutos y clave ante Antofagasta cuando Colo Colo estaba por descender, dije que me parecía que se había creado un personaje y que se tenía que hacer cargo de eso”, partió diciendo en Mediapunta.

“Uno tiene derecho a opinar libremente. Encuentro que hay una sociedad quizás muy sensible, que malinterpreta y saca de contexto constantemente las cosas que uno dice en la televisión o a los futbolistas. A todo el mundo le pasa cuando tiene un trabajo expuesto. Asumo que tengo un trabajo expuesto y me tengo que hacer cargo de cuando me alaban y cuando me critican”, continuó.

“Me dicen que yo estoy defendiendo a Católica, nada que ver. No busco que la gente piense como yo, pero sí creo que estamos en una sociedad poco tolerante y que uno busca que el otro piense igual que tú. No está bien. Todos tenemos derecho a opinar. Mientras las cosas se hagan con respeto, no hay ningún problema. No quiero hablar más de eso porque ha sido un día agotador”, sumó.

“Puedes venir a decirme yo no pienso como tú, que creo que Falcón no es un personaje. Y ojo que para mí ser un personaje no es malo. Pero a lo que voy es que es una sociedad tan poco tolerante que uno no puede pensar distinto a otro. Estamos mal”, cerró.

¿Qué dijo Vero Bianchi de Maximiliano Falcón?

Luego de que Maximiliano Falcón apuntara al arbitraje nacional, Verónica Bianchi afirmó que “es algo que él mismo creó. Él armó ese personaje, tiene que hacerse cargo”.

¿Cuántas tarjetas tiene Maximiliano Falcón en 2023?

Maximiliano Falcón suma 10 tarjetas amarillas en lo que va de temporada. Cuatro en el Campeonato Nacional, tres en la Copa Chile y tres en la Copa Libertadores. Ha sido expulsados en dos ocasiones, ambas en el torneo local.