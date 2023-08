Una polémica se armó en redes sociales por las declaraciones de Maximiliano Falcón, luego del triunfo de Colo Colo por 1-0 ante Universidad Católica por Copa Chile, que encendieron los comentarios.

Todo, porque la periodista Verónica Bianchi aseguró que “él creó un personaje y se tiene que hacer cargo”, luego de sus lamentos por las amarillas que le muestran los árbitros, lo que le valió una guerra de declaraciones con la esposa del defensor.

Cambia todo cambia…

Un día después del triunfo albo, que le valió el paso a las semifinales nacionales de la Copa Chile, Bianchi volvió a tocar el tema, esta vez para aclarar sus dichos por la actitud de Falcón, de manera de cerrar la polémica.

“Dije que Falcón había creado ese personaje y tenía que hacerse cargo de eso. No quiere decir que el árbitro se pueda equivocar. Yo creo que ayer el árbitro se equivocó con la tarjeta de Falcón”, comenzó explicando en TNT Sports.

“Hay una conducta, hay una actitud que empiezan a leer los árbitros y que, con el tiempo, empiezan a tener menos paciencia con algunos jugadores. No quiere decir que pueda cambiar. No quiere decir que los árbitros puedan o no equivocarse. Yo creo que el arbitraje chileno se equivoca y mucho. Ayer se equivocó”, argumentó.

En ese sentido, deja en claro que el uruguayo tiene muchas cosas para resaltar en el juego que tiene en Colo Colo, como en el clásico ante la UC, que cerró la portería para evitar los penales.

“Pero, así como también Falcón tiene esa actitud que puede ser cuestionable o no, también tiene cosas súper buenas. A ver, ayer dijimos, Colo Colo no se fue a penales gracias a Falcón. Entonces, yo misma dije ayer, ¿qué le va a ir a reclamar Quintero? Después que lo agarró del brazo y todo. ¿Qué le va a ir a reclamar Quintero a Falcón si le salvó el partido?”, finalizó.

¿Cuántas tarjetas tiene Maximiliano Falcón en 2023?

Maximiliano Falcón fue amonestado en el primer tiempo del partido ante la UC. Así llegó a tres tarjetas amarillas en la Copa Chile. Tiene cuatro en el Campeonato Nacional 2023 y también se anotó con tres amonestaciones en la Copa Libertadores. Registra 10 tarjetas amarillas en la campaña. Y dos expulsiones, ambas en el torneo local.

¿Cuál es el rival de Colo Colo en la 22° fecha del Campeonato Nacional 2023?

En la 22° fecha del Campeonato Nacional 2023, Colo Colo será visitante: viajará hasta El Teniente de Rancagua para medirse a Magallanes. Aquel duelo se disputará el domingo 27 de agosto a las 12:30 horas.