Colo Colo clasificó a las semifinales nacionales de la Copa Chile en un caliente partido con Universidad Católica. El árbitro José Cabero repartió varias tarjetas amarillas en el encuentro y una de ellas fue para Maximiliano Falcón luego de un encontrón en donde hasta se metió Gustavo Quinteros.

Luego del pitazo final, el uruguayo conversó con TNT Sports y tuvo un descargo para el arbitraje nacional, en donde protestó por la amonestación y afirmó que existe un criterio distinto contra él. “No me gusta hablar de estas cosas, pero le dije al árbitro que ya es demasiado”, contó.

“A Aravena le digo que no sea boludo, que lo va expulsar, y en el enojo del momento me empujó, no quiso que yo le hablara. Pero el árbitro va y me amonesta. Por eso es mi calentura: no puedo estar cerca de la jugada, ya no puedo marcar un rival. La vez pasada Gilabert me puso amarilla sin haber tocado a un jugador”, protestó después.

“Ya basta. Yo creo que cambié mucho, ya no les protesto de forma descarada como lo hacía antes. Asumí mi responsabilidad cuando me echaron y uno siempre ve la manera de crecer. Pero ya basta, hay que ser más honestos como lo estoy haciendo yo hoy en día”, continuó.

“Son tres años que estoy acá y me ponen amarilla por todo, no puedo estar en ningún lado porque estoy peleando. Ya es muy consecutivo y el perjudicado soy yo. No me gusta hablar de esto porque me terminan suspendiendo a mí, pero creo que tiene que haber criterio de la otra parte”, cerró.

¿Con quién juega Colo Colo en la Copa Chile?

Como campeón de la Zona Centro Norte, Colo Colo debe enfrentar al vencedor de la Zona Norte (Cobresal o Cobreloa). De avanzar a la final de la Copa Chile, chocará con el ganador de la llave de semifinal entre Magallanes (Zona Centro Sur) y Universidad de Concepción (Zona Sur).

¿Cuántas amarillas tiene Falcón?

Maximiliano Falcón suma 11 tarjetas amarillas en la temporada 2023 de Colo Colo. Cuatro de ellas han sido en el Campeonato Nacional, tres en Copa Libertadores, tres en Copa Chile y una en la Supercopa.