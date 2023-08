Rafa Olarra se las da de consejero con Falcón y le manda un mensaje: “Esto de hacerse como el pobrecito no me parece”

Maximiliano Falcón está en el centro de la noticia. El uruguayo fue uno de los grandes protagonistas en la victoria de Colo Colo sobre la UC por Copa Chile, siendo clave en la clasificación alba a las semifinales nacionales del certamen criollo.

Además de haber salvado un gol en contra en los minutos finales, el Peluca se enfrascó en una discusión con los jugadores de Católica que terminó con una amarilla para él. Incluso Gustavo Quinteros tuvo que intervenir para que la situación no pasara a mayores.

“Son tres años que estoy acá, llega un momento que amarilla por todo, ya no puedo estar ningún lado porque piensan que estoy peleando”, fueron las palabras de Falcón tras el partido.

Uno que analizó este comportamiento del Peluca fue Rafael Olarra, quien en su calidad de comentarista en ESPN afirmó que “el jugador más allá de cómo es, porque todos respetamos la forma de ser de cada uno, está en un colectivo. Tiene que darse cuenta de que esto perjudica al colectivo, porque lo condiciona, porque lo deja con amarilla cuando no tiene que ser. Le corresponde la amarilla y le ha correspondido muchísimas amarillas que le han puesto”.

“Yo no estoy evaluando lo futbolístico, cada uno tendrá su visión, pero son factores que pueden significar el cambio de un resultado. Una amarilla para un central significa a la otra que tenga que realmente estar disponible para una jugada de salvar, me van a expulsar. Tú tienes que tratar de sacarte eso de la mente, de ir a hacer justicia por las tuyas ¿A qué? Si ya la justicia estaba dada”, agregó.

Sobre lo que fue la acción que terminó en amonestación para Falcón, Olarra declaró que “en esta jugada particular la justicia Cabero ya la había impartido, que era la amarilla, porque consideraba que había sido un juego brusco en contra de un defensa de Colo Colo ¿A qué vas? Si el juez había tomado decisión. Esto de ‘ya llevo tres años’, no va”.

“Tienes que cambiar de forma porque el colectivo no puede cambiar por ti. ‘Todos tenemos que entender que Falcón es impulsivo’ ¿Por qué tenemos que todos entender? Él tiene que ir trabajando eso. Tiene que pensar que Colo Colo es un paso más, es joven todavía y tiene posibilidades. Estas cosas merman posibilidades porque dicen ‘es poco confiable para los técnicos’, ‘siempre está la posibilidad de me lo expulsen’”, declaró.

En ese sentido, el ex defensor sostuvo que “Gustavo Quinteros por eso sale a la cancha, sino no hubiese salido. El ‘siempre está la posibilidad que me lo expulsen’ ha pasado varias veces. Esto de hacerse como el pobrecito no me parece”.

Para cerrar, Olarra igual tuvo buenas palabas para el charrúa, sobre todo por el gol que salvó en el minuto final del partido. “Tiene que hacerlo, es un jugador que considero inteligente, porque lo que hace en la última jugada que se juega la vida. Ve que hay un posible pase más, es de inteligencia, es sobre la media, el siguió algo, que lo olfateó y corrió riesgo”, concluyó.

¿Cuántos partidos ha jugado Maximiliano Falcón en el Cacique?

El Peluca, desde su arribo en octubre del 2020, ha disputado 107 partidos con la camiseta alba, anotando cuatro goles y entregando dos asistencias. Con el Cacique el uruguayo ha ganado una Copa Chile, una Supercopa y un torneo de Primera División.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Los albos vuelven a la acción ante Magallanes por la fecha 22 del torneo, duelo pactado para el domingo 27 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.