Una de las grandes polémicas de la jornada, luego del triunfo por 1-0 de Colo Colo ante Universidad Católica por la final regional de la Copa Chile, fue lo que pasó com Maximiliano Falcón.

El defensor uruguayo tuvo un caliente partido en la cancha del Monumental, donde incluso tuvo que ser agarrado del cuello por Gustavo Quinteros para que no fuera expulsado, quien se desahogó en contra de los árbitros tras el partido.

Todo, porque Falcón manifestó que los jueces tienen otra forma de medir sus actitudes dentro de la cancha, donde considera que ha hecho un esfuerzo por cambiar, pero que los árbitros siempre le terminan pasando la cuenta.

Desahogo

“Ya basta. Yo creo que cambié mucho, ya no les protesto de forma descarada como lo hacía antes. Asumí mi responsabilidad cuando me echaron y uno siempre ve la manera de crecer. Pero ya basta, hay que ser más honestos como lo estoy haciendo yo hoy en día”, comentó tras el encuentro Falcón.

Esto luego de una situación con Aravena de Universidad Católica, donde fue el propio Quinteros quien tuvo que sacarlo para evitar ser expulsado, pero donde encontró la razón del entrenador luego de su reclamo.

“Sí, tiene un poco de razón, el partido anterior ni foul a Zampedri y le sacaron a amarilla. Nosotros vemos el video de todas las jugadas, en Santa Laura no fue ni foul y le puso amarilla, increíble”, comentó Quinteros

Lo apoya

El entrenador de Colo Colo asegura que lo están buscando a Falcón, por lo que sabe que es de explotar rápido, por lo mismo tuvo que entrar para afirmarlo.

“Él tiene una forma de ser muy como que se sale un poco en algunas situaciones, hoy tuve que entrar para tratar de que no le saquen amarilla y le sacaron amarilla porque no me dio bola”, explicó.

“Después intenté sacarlo para que no le saquen la roja, porque por ahí uno lo empuja, él devuelve el empujón y le sacan la segunda amarilla, queríamos protegerlo”, detalló.

Pese a todo, apoya a su jugador, que vive de una manera distinta los partidos, pero que sabe que ha aprendido de sus errores.

“Es un chico que a veces tiene esa manera de expresarse y lamentablemente a veces le juega en contra. De todas maneras, yo entiendo cuando él va a una jugada, el ejemplo más claro de esta vez que no merecía la amarilla fue en el partido anterior”, finalizó.

¿Con quién juega Colo Colo en la Copa Chile?

Como campeón de la Zona Centro Norte, Colo Colo debe enfrentar al vencedor de la Zona Norte (Cobresal o Cobreloa). De avanzar a la final de la Copa Chile, chocará con el ganador de la llave de semifinal entre Magallanes (Zona Centro Sur) y Universidad de Concepción (Zona Sur).

¿Cuántas amarillas tiene Falcón?

Maximiliano Falcón suma 11 tarjetas amarillas en la temporada 2023 de Colo Colo. Cuatro de ellas han sido en el Campeonato Nacional, tres en Copa Libertadores, tres en Copa Chile y una en la Supercopa.