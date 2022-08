Williams Alarcón partió a préstamo desde Colo Colo a Unión La Calera en búsqueda de minutos que no estaba encontrando en el Estadio Monumental. El volante nacional no era titular en el esquema de Gustavo Quinteros y llegó a la quinta región para tomar protagonismo.

Desde su llegada, Alarcón suma 34 partidos con 25 titularidades entre Campeonato Nacional y Copa Sudamericana, competición donde los caleranos hicieron una gran fase de grupos. Su paso por Calera incluso le trajo el llamado de Eduardo Berizzo para un microciclo de la Roja Sub 23.

Por eso, Alarcón no se arrepiente de haber salido de Macul. En una entrevista con ESPN F90, el formado en Colo Colo valoró haber tomado la decisión de partir y llamó a sus excompañeros a que, si no son considerados, salgan a buscar nuevos horizontes para sumar experiencia.

“Creo que la decisión que tomé fue la correcta, me ha servido mucho estar acá. He tenido mucha continuidad y creo que el mensaje que le puedo dar a mis ex compañeros es que salgan a jugar, a disfrutar y que tomen experiencia", aconsejó.

“Cuando tomé la decisión conversé con mis padres, fue más propia. Necesitaba salir de Colo Colo, un nuevo aire. Hablé con Gustavo Quinteros, le dije que necesitaba salir a jugar y me decía que me quedara, pero a mí no me servía de nada entrar desde la banca 10 ó 15 minutos", explicó.

"Gracias a Dios acá en Calera se me está dando todo como lo pensé, lo que estoy viviendo es muy bonito. Estoy tomando mucha experiencia como jugador", valoró. Alarcón está con opción de compra en Calera, por lo que su regreso al Estadio Monumental no está claro aún.