Colo Colo quedó eliminado de la Copa Chile 2022 y, más allá de perder el título, se queda sin una oportunidad para que sus juveniles sumen minutos. Ahora, solo con el Campeonato Nacional por delante, la cantera apuesta para ser la salvación en la recta final y así asegurar la estrella 33.

Uno de los jóvenes valores de los albos que más minutos ha sumado es Vicente Pizarro. El volante se estrenó con el club donde su padre hizo historia y ha sido uno de los jugadores más destacados no solo en nuestro país, sino que también a nivel internacional.

La temporada pasada tuvo muchos más minutos que en la actual, algo que ha generado ruido entre los hinchas. Es por ello que este jueves, en conferencia de prensa, el mediocampista explicó cómo ha sido su experiencia en el profesionalismo.

"Yo me preparo y entreno para cuando me toque. El equipo y mis compañeros me adaptan de buena forma, me apoyan y me dicen lo que hago bien o puedo mejorar. Me centro en lo que hace el equipo, que tiene que revertir lo que pasó con Ñublense y pensar en el Campeonato", lanzó de manera clara.

De hecho, Vicente Pizarro tiene claro que para quedarse con una camiseta de titular debe demostrar dentro de la cancha, aunque pone al equipo por sobre lo personal. "Yo me tengo que preparar bien para hacerlo de la mejor forma, pero lo importante es el equipo y lo unido que está pensando en el Campeonato".

Si Colo Colo se queda con el título, el Vicho sumará su primer trofeo del Campeonato Nacional en su palmarés. Y si bien ya levantó algunos en las inferiores, hacerlo con el primer equipo tiene un sabor y una exigencia distinta.

"Nosotros como mucha gente que está en el club y se ha formado, sabemos lo que es y que hay que pelear siempre por cosas importantes. Sabemos la responsabilidad de eso y estamos enfocado. Cuando nos toque, tenemos que responder y estar a la altura de Colo Colo. Todos los formados tienen esa mentalidad", señaló.

La ayuda de los más experimentados a los juveniles de Colo Colo

Vicente Pizarro es uno más de los juveniles que han visto acción en el Colo Colo de Gustavo Quinteros. Intentando aprender de los jugadores con más recorrido, detalla cómo han sido sus primeros pasos en el profesionalismo y cómo lo han ayudado a encontrar un mejor nivel.

"Quizás los que tienen más experiencia nos ayudan mucho, a mí y a los más jóvenes. Nos corrigen lo que podemos mejorar, lo que requiere el equipo y los partidos nos han permitido darnos cuentas de muchas cosas", dijo.

Finalmente y en esa misma línea, Vicente Pizarro recalcó que los más grandes del plantel son sus líderes. "Ellos nos ayudan mucho, nos guían y nos ponen el camino que tenemos que recorrer nosotros", cerró.