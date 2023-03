Colo Colo cayó inapelablemente ante Cobresal, que además cerró su cuota goleadora con un tanto de arco a arco que Leandro Requena le anotó a Brayan Cortés en un partido que, de todas formas, tuvo algo rescatable para el Cacique: el gol de Damián Pizarro, centrodelantero de 17 años que festejó hasta las lágrimas su primera anotación profesional.

Más allá de ese tanto de cabeza del juvenil atacante albo, surgieron dudas en torno a las decisiones que ha tomado Gustavo Quinteros en el primer equipo. Por ejemplo, en el descanso prescindió de Vicente Pizarro para mandar al campo de juego a Carlos Palacios y retrasar unos metros al extremadamente impreciso Leonardo Gil.

Esas posturas que ha tomado el director técnico argentino-boliviano, quien mantuvo en el banco de suplentes al defensor central uruguayo Maximiliano Falcón, han provocado cuestionamientos fuertes en torno a su labor. Y Jorge Contreras defendió al ex seleccionador de Ecuador y Bolivia, quien va para su tercer año al mando del plantel estelar del Eterno Campeón. Lo hizo en una conversación con RedGol.

"No creo que sea para tanto", dijo el Coke en torno a los fervorosos que ya piden la salida de Quinteros. "Ha hecho algo importante de aquí para atrás. Creo que en Colo Colo hay un tema de conformación del plantel y lamentablemente no pudieron reemplazar a jugadores muy importantes en el año pasado", fue el diagnóstico que sacó el otrora volante de una pegada exquisita, quien también vistió las camisetas de la UC y de U.D Las Palmas en España.

Coke Contreras: "Quinteros está capacitado para encontrarle el rendimiento a Colo Colo"

El Coke no se quedó sólo con eso y tuvo más palabras para analizar el presente albo, que por el momento marcha en el octavo puesto del Campeonato Nacional 2023 a raíz de 11 puntos en ocho partidos disputados y tiene pendiente la visita a Huachipato, el puntero del torneo tras una exhibición ante Everton de Viña del Mar en la que el "7", Javier Altamirano, vio la tarjeta roja.

"Colo Colo no se ve bien en este campeonato, nos va a representar a nivel internacional, tiene que cambiar mucho para mejorar. Que se esté pidiendo la cabeza es un poco exagerado, creo que está capacitado para encontrarle el rendimiento", afirmó el ex DT de A.C. Barnechea y de Deportes Melipilla.

Agregó que "va a necesitar tiempo, pero en Colo Colo nunca hay tiempo, se necesita ser protagonista, ganar y sobre todo, convencer. Tiene que demostrar ser siempre superior a los rivales". Otro que tuvo palabras para analizar la caída alba en El Salvador fue Vladimiro Mimica, un histórico periodista y relator.

Vladimiro Mimica: "En la Libertadores, Colo Colo será un equipo modesto"

El insigne narrador de la campaña que terminó con el cuadro albo ganador de la Copa Libertadores en 1991 también tiene paciencia con Gustavo Quinteros, cada vez más cuestionado en su función al mando de un equipo que no ha podido despegar esta campaña.

"No es momento de pensar en cambiar a Gustavo Quinteros. Estamos a 15 o 20 días del inicio de la Copa Libertadores. Se necesita urgentemente arreglarlo con trabajo, pero sin ninguna duda hay un juego colectivo que no camina, individualidades que no están a la altura y se podrá pensar por qué se deja en la banca a jugadores como Falcón o Palacios, que deberían ser titulares. Razones tácticas, dice el técnico. Respetable es porque él ve el día a día", le apuntó Mimica a nuestro querido Paulo Flores.

Y no se quedó con eso. "Colo Colo no tiene ninguna opción en la Copa Libertadores, es un modesto equipo que podrá luchar la parte alta del Campeonato Nacional, incluso podría disputarlo. Tiene un partido pendiente con Huachipato, que es el líder, habrá un alto en el torneo. En consecuencia, tendrá que aprovechar todo este tiempo para lograr lo que no ha logrado. Hasta hoy, Colo Colo está lejos de ser Colo Colo. Esas individualidades no van a volver, son ausencias que si las miramos, no las ha podido soslayar ni lo podrá hacer, hoy tiene un reducido plantel mirando la competencia internacional", para sembrar las dudas de los forofos albos en torno al futuro cercano.