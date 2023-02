Valdivia llama a recapacitar a Falcón: "Me pasó a mí, no siempre el estadio te va a aplaudir"

Maximiliano Falcón finalmente la sacó barata y podrá llegar a jugar el Superclásico ante Universidad de Chile. Peluca se perderá dos partidos luego de ser expulsado ante Everton, producto de un torpe pelotazo a Luis Montes mientras este último estaba en el suelo.

Una roja que ha generado un gran debate sobre si el uruguayo es un jugador con mala intención en nuestro fútbol. Esto, pese a que las cifras indican que solo ha recibido tres expulsiones en tres años y tampoco ha recibido una exagerada cifra de tarjetas amarillas.

Pero está instalado que Peluca es un jugador que está siempre al límite del reglamento, tanto para repartir faltas o para recibir. Una actitud que Jorge Valdivia analizó este miércoles en Radio ADN, luego de que se supiera que los albos podrán contar con el defensa para el partido ante la U.

Valdivia fue claro y comparó su caso personal con el de Falcón y lo invitó a cambiar ciertas actitudes que a su juicio perjudican al Charrúa. Para el Mago, el 37 albo "tiene que tomar conciencia que no siempre el estadio lo va a aplaudir, que le van a vitorear el nombre ni que lo van a agrandar".

Ahí lo comparó con su caso propio y señaló que "a mi me pasó, llega un momento y esas actitudes cansan. Tiene que madurar ese lado infantil que tiene y que le pasa la cuenta. Cada vez que tiene una actitud así perjudica a su equipo".

Eso sí, aclaró que "no creo que sea un jugador violento. No he visto a Falcón lesionando a alguien y que lo deje afuera varios meses".

Por lo pronto, el Cacique debe preparar su compromiso ante Coquimbo Unido con la dupla Daniel Gutiérrez y Ramiro González en defensa. El refuerzo albo Matías De Los Santos sigue con problemas musculares y está casi descartado para el partido ante los Piratas en el Monumental.