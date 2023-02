Uno de los requisitos de Gustavo Quinteros para la presente temporada al mando de Colo Colo fue contar con jugadores que llegaran a reforzar la última línea del elenco albo, esto tras las partidas de Gabriel Suazo, Óscar Opazo y a la lesión de Emiliano Amor.

En su lugar llegaron Ramiro González y Erick Wiemberg, nombres que han sido titulares en los encuentros que ha disputado el Cacique en el presente campeonato. El último en sumarse fue Matías de los Santos, defensor uruguayo de 30 años que llegó proveniente de Vélez Sarsfield y que sólo sumó un par de minutos ante Ñublense.

Uno de los nombres que sonó fuerte en Macul antes del cierre del libro de pases fue el de Felipe Campos, quien defendió la camiseta colocolina entre el 2016 y el 2021. En conversación con DirecTV, el Murci reveló que hubo un acercamiento con la institución alba y no ocultó el deseo de haber regresado al cuadro de Macul.

"Hubo un llamado de Colo Colo antes del cierre del libro de pases. Se conversó entre ambas partes, pero no terminó en nada por estas cosas que tiene el fútbol. Fue un cariño al corazón que me hicieron, me motivé más aún", confesó el defensor.

El horizonte de Felipe Campos y Everton

Felipe Campos regresó al estadio Monumental el pasado domingo 19 de febrero en la igualdad 1-1 entre Colo Colo y Everton. El Murci arrancó de titular y tuvo una destacada actuación con los ruleteros, elenco que marcha en el duodécimo lugar en la tabla de posiciones con cinco unidades.

El próximo desafío del cuadro Oro y Cielo será el próximo sábado 25 de febrero ante Audax Italiano en el estadio Sausalito de Viña del Mar, duelo que está pactado a partir de las 20:15 horas. Una semana más tarde viajarán al norte del país para enfrentar a Cobresal en el campamento minero del Salvador.