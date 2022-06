Colo Colo hizo un contundente partido en el Estadio Monumental y se quedó con un triunfo por 2-0 sobre Inter de Porto Alegre en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana. Los albos llegarán con una excelente ventaja a la vuelta que se vivirá en Brasil, donde se definirá el paso a cuartos.

Como es habitual en Todos Somos Técnicos, Marcelo Vega hizo su evaluación del encuentro que vivieron los albos en casa. El Toby quedó chocho con el debut colocolino en Copa Sudamericana y tuvo puras flores para los dirigidos de Gustavo Quinteros. "Tenemos cinco notas buenas. Ganó Colo Colo y ganó bien", adelantó.

El ex futbolista evaluó a Juan Martín Lucero, quien anoche abrió la cuenta ante el Colorado, con un 6,0. "No le llegaron muchos balones, pero hizo un buen partido. Jugó bien". Luego, mostró al cuarto mejor de la noche, César Fuentes, a quien le puso un 6,5.

El tercer mejor evaluado fue Esteban Pavez con un 6,7. "Es un tremendo jugador, debe estar en la selección sí o sí. El equilibrio que da en el mediocampo, se nota cuando no está. El tremendo partido que hicieron con Gil y Fuentes", analizó el Toby.

La plata se la llevó Pablo Solari, quien anoche se sacudió de su pasada pubalgia y el frustado paso al América para marcar el gol que selló el triunfo ante el elenco brasileño. "No empezó bien, pero terminó haciendo un gol. Definió con la zurda, algo que no hizo en el primer tiempo, porque no tiró buenos centros. Al principio le costó, quiso sacarse jugadores, sacó centros atrás, pero con el gol se soltó un poco y mostró las orejitas", comentó Vega, dándole un 6,9 al Pibe.

El jugador mejor evaluado fue Leonardo Gil, quien se quedó con el único 7,0 de la noche. "Hizo un buen partido contra Deportes Temuco, pero hoy estuvo muy bien. Está con más claridad a la hora de salir jugando, llega a rematar. ¡La cantidad de pelotas que recupera!", dijo Toby.

Finalmente, Vega reveló que tenía una calificación extraordinaria para Gustavo Quinteros, pero no la pudo incluir en su evaluación final. "Tenía un '7,1', pero no me dejaron", concluyó.