Colo Colo sufrió una dura eliminación en octavos de final de Copa Sudamericana. Los albos habían asegurado una ventaja importante en casa e incluso partieron ganando en el Beira Río, pero no pudieron aprovechar la chance y terminaron cayendo ante un Inter de Porto Alegre que despertó y goleó por 4-1.

Para Gustavo Quinteros, la derrota pasó por goles tontos y la falta de refuerzos, mientras que Esteban Pavez asumió errores del plantel. Por su parte, Rodrigo Herrera, panelista de RedGol en La Clave, prefiere no pegarle ni al entrenador ni a sus jugadores y apunta hacia un problema mayor: la abismal diferencia entre el fútbol brasileño y el chileno.

"El fútbol chileno evidentemente está muchos escalones más abajo de lo que representa el fútbol brasileño, argentino, uruguayo y colombiano. ¿Qué nos falta para consolidar una buena actuación internacional? No bastó con hacer un partido excelente en Santiago, con llevar dos goles de ventaja, con arribar a un infierno de 50 mil personas y ponerse en ventaja. No quiero cargarle la mano a Quinteros y los futbolistas, que me da la impresión que en su gran mayoría intentaron hacer lo mejor posible. Lo que ocurre es que hay diferencias que son manifiestas, notables y profundizadas", manifestó Herrera.

"Es cosa de ver lo que ocurrió entre Solari, que marca diferencias enormes en Chile, y Moisés. Prácticamente no pudo ganar un solo duelo. ¿Por qué? Porque el fútbol brasileño no solamente tiene un mejor presupuesto, sino que también tiene mejores futbolistas y atletas que corren más y mejor, desarrollan mejores estrategias y en definitiva, toda la estructura superior a la nuestra", continuó.

Herrera fue más allá del caso de Colo Colo ante Inter de Porto Alegre y aludió a la falta de títulos internacionales de Universidad Católica en las cuatro temporadas que lideró el fútbol local. "Una UC hegemónica que tampoco ha podido en estos cuatro o cinco años. En un momento donde se destaca el buen fútbol de Colo Colo, no le alcanzó en Copa Libertadores y las ventajas que con esfuerzo alcanzó no bastaron", lamentó.

"Hay que hacer cambios profundos, porque creo que se está alterando también la competitividad y no es problemas de los brasileños: nosotros debemos apuntar hacia allá en todos los ítems posibles. Ayer en Copa Libertadores, clasificó Atlético Paranaense eliminando a Libertad, Corinthians eliminando a Boca. Va a clasificar Flamengo. Los brasileños están dominando Sudamérica", manifestó.

"A veces hay oportunidades, como la semana pasada, donde las distancias se pueden estrechar, pero nos faltan consolidarnos y estamos muy lejos de pensar en una Copa Libertadores y Sudamericana. Y nos duele, porque da la impresión de que hay desgano, una forma limitada y de antiojeras de ver este problema y nunca se apuntan a las soluciones. Le tocó a Colo Colo y es triste. Le va a tocar a Católica, que prácticamente está eliminada. Pero el problema es del fútbol chileno", sentenció Herrera.