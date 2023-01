La sicóloga deportiva brasileña conversó con RedGol e hizo un análisis de las conductas de Colo Colo en la derrota por penales frente a Magallanes en la Supercopa, como la expulsión de Leonardo Gil. "Cuando las cosas no salen como uno imaginaba, la agresividad y adrenalina a tope entorpecen a un futbolista", explicó Renata Almada.

Colo Colo se puso en ventaja en el marcador. Pero Magallanes logró igualar gracias a Felipe Flores, quien le sacó máximo rédito a la "bendición de Esteban Paredes" y marcó la definitiva paridad, que estiró la definición de la Supercopa 2023 a la tanda de penales. Y la Academia concretó una victoria histórica con un penal de Tomás Aránguiz, quien le dio un picotón al balón para liquidar la serie.

Todas esas acciones fueron seguidas con atención por Renata Almada, una sicóloga deportiva brasileña, fanática del Gremio y del fútbol chileno, como ella misma ha dicho muchas veces a través de sus redes sociales. Luego del duelo en el estadio Sausalito, RedGol abordó a la panelista de TNT Sports Chile, quien hizo un desglose sicológico del Cacique tras lo mostrado en Viña del Mar.

Uno de los temas que tocó Almada fue la inclusión de los refuerzos colocolinos: Erick Wiemberg y Ramiro González, que fueron los titulares. Y Leandro Benegas con Matías Moya, quienes ingresaron en el complemento. "Desde el aspecto sicológico es ingrato que un futbolista debute en un partido decisivo", apuntó la también sicóloga clínica.

"Seguramente juega en contra, no hay sinergia, son jugadores que no se conocen, lleva un tiempo que los jugadores se aceiten. Vimos un Colo Colo golpeado por todo lo último, salidas inesperadas, refuerzos que buscan su espacio, una idea de juego que debe concretarse. Son muchos aspectos que condicionan el rendimiento", profundizó en su análisis la brasileña.

La expulsión de Leonardo Gil bajo la lupa de Renata Almada

Pero Renata Almada también le contó a RedGol cómo percibió la tarjeta roja de Leonardo Gil, quien fue expulsado por doble amonestación. La segunda tarjeta amarilla se la ganó casi inmediatamente después de la primera, en los 90'+1, por aplaudir la determinación del tan criticado como defendido Fernando Véjar.

"Cuando las cosas no empiezan a salir como uno imaginaba, puede entrar la idea preconcebida de que a Colo Colo le puede salir más fácil de lo que se dio en cancha, porque el rival era de otra categoría porque no se conocen y podía jugar en contra esa desinformación", comenzó su análisis la panelista del programa Pelota Parada.

Y prosiguió con su explicación. "Cuando las cosas no se dan en cancha, la agresividad, la adrenalina y todas las hormonas a tope en el minuto 90 van a entorpecer a un futbolista como Leonardo Gil, que tiene mucho que entregar y se ve mermada su actuación por una actuación no agresiva, pero sí irónica y que no está permitida", cerró Renata Almada en torno a la conducta del Colorado, que provocó un desbarajuste importante en el mediocampo del Eterno Campeón, pues Esteban Pavez acarrea una suspensión del torneo anterior y tampoco estará en el debut por el Campeonato Nacional 2023 frente a Deportes Copiapó.