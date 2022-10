Colo Colo se coronó como el nuevo campeón del fútbol chileno y ya comienza a pensar en la temporada 2023. El Cacique tendrá una campaña con varios desafíos por delante el año que viene, con el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Libertadores, por lo que mira a sus jugadores a préstamo. Entre ellos está Williams Alarcón, quien ha sido una de las figuras del año.

El mediocampista es uno de los canteranos de los albos que salieron a préstamo al no ser considerados por Gustavo Quinteros para la campaña pasada. Después de finalizar su contrato, tuvo que negociar nuevamente y fue así como logró extender el vínculo por cuatro años más.

Pero pese a que su continuidad en el papel estaba lista, su futuro estaba fuera del estadio Monumental. Colo Colo envió a Williams Alarcón a préstamo a Unión La Calera hasta finales de la temporada 2022, momento en que deberá analizar lo que pasará con su carrera.

El Cacique es el dueño de su pase y la obligación será regresar para sumarse al plantel con miras al 2023. No obstante, los Cementeros tienen una opción de compra que, ante el buen nivel mostrado hasta ahora, de seguro buscarán ejecutar.

De no ocurrir, Williams Alarcón tendrá que volver a las filas de Colo Colo y pelear por un lugar en la campaña del año que viene. Aunque esto parece no estar en los planes del propio jugador, quien semanas atrás envió un claro mensaje.

"Creo que la decisión que tomé fue la correcta, me ha servido mucho estar acá. He tenido mucha continuidad y creo que el mensaje que le puedo dar a mis ex compañeros es que salgan a jugar, a disfrutar y que tomen experiencia", dijo tiempo atrás el volante.

De hecho, en aquella oportunidad detalló que prefiere un lugar donde sea protagonista más que un complemento. "Cuando tomé la decisión conversé con mis padres, fue más propia. Necesitaba salir de Colo Colo, un nuevo aire. Hablé con Gustavo Quinteros, le dije que necesitaba salir a jugar y me decía que me quedara, pero a mí no me servía de nada entrar desde la banca 10 ó 15 minutos".

¿Un futuro fuera de Chile para Williams Alarcón?

Williams Alarcón tendrá que analizar bien lo que espera para su futuro. Si vuelve a Colo Colo, deberá pelear un lugar, mientras que de seguir en Unión La Calera podrá tener un lugar donde jugar. Aunque eso no es lo único.

Tiempo atrás su padre, del mismo nombre, reveló que hay clubes que ya han consultado por su hijo. En su momento se habló incluso del Krasnodar de Rusia y el Spezia de Italia, aunque no pasaron del rumor. "Maneja bien el puesto, desde chiquitito es volante central y esperamos que siga jugando. Veremos qué le depara el destino, tiene que volver a Colo Colo pero están preguntando mucho por él desde varios lados", lanzó.

Williams Alarcón vive su mejor año, logró ser convocado a la selección chilena sub 23 y se ganó su lugar en la adulta de Eduardo Berizzo. Con mucho aún por delante, deberá tomar una decisión importante para así seguir siendo opción y una de las figuras del recambio de nuestro país.