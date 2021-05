Pollo Véliz le pega un raspacachos a los juveniles de Colo Colo y repasa a Nico Castillo: "Tiene dos neuronas y están peleadas"

Colo Colo sufrió una estrepitosa goleada por 5-1 ante Ñublense en la sexta fecha del Torneo Nacional 2021, instancia donde fueron los juveniles del Cacique quienes debieron salir a dar la cara tras un descuido del plantel de honor que dejó a la mayoría fuera de la citación por contacto estrecho con el Covid-19.

La patrulla juvenil hizo lo que pudo en circustancias adversas, ganándose el respeto y el agradecimiento de la mayoría de los hinchas por ponerle el pecho a las balas en el Nelson Oyarzún de Chillán.

Sin embargo, no todos quedaron con buenas sensaciones tras ver jugar al equipo que promediaba 21 años, y así lo demostró el histórico Leonardo Véliz en diálogo exclusivo con Redgol.

"Lo meritorio es que aguantaron a un equipo fuerte, consolidado y que está haciendo una campaña buena para nuestro fútbol. Meritorio. Se pararon bien, pero muchos errores conceptuales en lo táctico. Les llegaron muy fácil", comentó.

El Pollo añadió que "a los 18-19 años, por la formación en Colo Colo que se supone que es integral, tendría que haber sido un equipo de mayor piso".

"La formación, en cualquier parte del mundo donde haya un foco competitivo, termina a los 18-19 años. Ahí ya tienen que estar para el alto rendimiento. Y no estar esperando a los juveniles a los 22-23 años como sucede en nuestro fútbol", explicó el ex jugador.

Veliz añadió "no justifiquemos una deficiente formación con que hace un año y tanto están sin competencia. Esto viene de arrastre. No es que esta generación esté maldita porque el coronavirus no la dejó competir. Ellos siguen entrenando. No pueden perder en un año todo lo que han hecho o les han enseñado".

Véliz no dejó pasar las burlas de Castillo contra Colo Colo.

Pero Leonardo Véliz no sólo habló del partido en sí, sino que también se dio el tiempo de refrerirse a las burlas de Nicolás Castillo, actual jugador del América de México, que tras la goleada usó sus redes sociales para mofarse del Cacique:

"No merece comentarios ese cabrito. Tiene dos neuronas y están peleadas. No merece comentarios ese chico. No ha hecho nada como para que se esté burlando", espetó.

Veliz cerró agregando que "lo único que (Castillo) tuvo por ahí fue un veranito de San Juan en la Católica. Salió campeón y hacía goles... pero aquí. Afuera no ha hecho nada de nada. Ha sido un fracaso ese chico".