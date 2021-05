Juan Cristóbal Guarello: "Colo Colo no vaya a quedar fuera de una copa o perder el titulo por este partido"

Colo Colo no pudo ante Ñublense y la patrulla juvenil del Cacique aguantó como pudo bajo la copiosa lluvia en el estadio Nelson Oyarzún, con goleada de 5-1 para los chillanejos en un duelo amargo y caótico para los albos. Gustavo Quinteros sufrió un caso positivo por coronavirus y múltiples bajas por contacto estrecho que lo dejaron prácticamente sin plantel profesional.

“El peligro para Colo Colo era que pasara esto precisamente, que en la improvisación al armar el partido con lo que había, un equipo que prácticamente no estrenó, que ante el primer contratiempo, el equipo se desarmara, perdiera la línea y fuera avasallado por un equipo como Ñublense”, dijo Juan Cristóbal Guarello terminado el encuentro en la transmisión de Radio ADN.

Agregó que “Colo Colo no tuvo la pelota, pero tampoco hizo faul, no tuvo esa intensidad para cortar el juego. Ante la emergencia e improvisación, la precariedad de este Colo Colo, el gran peligro era que pasara esto. Que Ñublense, que es un equipo muy preparado, con una línea de juego muy clara, terminara de imponerse y goleando”.

En el análisis, el periodista consideró que “hay un primer partido hasta el gol de (Juan Carlos) Gaete, hasta un poquito más, hasta que Ñublense pudo reorganizarse. De repente adelanta las líneas Ñublense y llega el gol por un triple error de la zona defensiva, falla Nicolás Garrido y Felipe Fritz. De ahí en adelante Colo Colo no tuvo reacción y el equipo se desarmó”.

“Al segundo tiempo entra mal, no es que Ñublense llegara muy bien, pero Julio fierro pasó mucho susto. Después Colo Colo se terminó, no es que no tuviera reacción, dejó de jugar, no marcaba, no cortaba el juego. No presionaba y bastaba que se arrimara un poquito Ñublense para que llegaran los otros goles. Bastaba meter una pelota con profundidad”, complementó.

Por otro lado Guarello volvió a advertir a los albos y deja la incógnita de cuánto afectará al Cacique esta derrota al sacar las cuentas de fin de año, considerando además que aún no es seguro que disponga de todos los jugadores para el próximo encuentro.

“El quinto gol confirma que la defensa de Colo Colo estaba resquebrajada, que el equipo no estaba en la cancha, solo corría detrás de la pelota. La lección para Colo Colo es importante: no vaya a quedar fuera de una copa o perder el titulo por este partido… A cuidar las redes sociales y respetar los protocolos. El problema es que hoy termina goleado porque no se cumplieron los protocolos Covid. Era un sólo jugador el contagiado, pero ante los problemas y obligaciones hay que ser rigurosos”, sostiene.

Sentencia que “algunos jugadores tienen potencial. Vicente Pizarro es un buen jugador, Carlos Villanueva, si aprendiera a ser colectivo, igual. Joan Cruz tiene una buena zurda y a Fierro lo agarraron a piedrazos sin mucho que hacer. En general poco para rescatar de este partido. Yo creo que Gustavo Quinteros veía posible la derrota, pero nunca tan contundente”.