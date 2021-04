Leonardo Véliz ve imposible que los socios puedan comprar la parte de Aníbal Mosa en Colo Colo: "Ni aunque se meta Don Francisco para hacer una Colotón, lo logra"

Este jueves el mundo colocolino se remeció luego de que Marcelo Barticcioto en Radio Cooperativa anunciara la intención de Aníbal Mosa de vender todo el porcentaje de acciones que tiene en Blanco y Negro.

Rápidamente surgió la idea de que los hinchas y el Club Social empujen para que los fánaticos albos puedan en masa comprar este paquete accionario, algo que según Leonardo Véliz, es imposible.

"Creo que si los socios pueden comprar, será en cómodas cuotas y muchas porque es demasiado dinero. Si se hace una campaña como la que quiere hacer Barticciotto de que cada persona compre una acción, la gente está en otra hoy en día, la gente hoy está por salvar no a Colo Colo, si no que por salvar a su pellejo porque hoy hay cesantía, estragos, el coronavirus, el estallido social, no es el momento para los colocolinos", le confiesa el Pollo a Redgol.

Agregando que "ni aunque se meta Don Francisco para hacer una Colotón, lo logra. Estamos en un momento donde la gente está sufriendo ese es el tema".

En esa misma línea indica que "Igual creo que es imposible que compren su paquete accionario, por muchas ganas que tenga la gente, a lo mejor un conglomerado o un consorcio internacional como pasó con Universidad de Chile y que compre eso y vengan otros dueños".

Respecto a la decisión que tomó el presidente de Blanco y Negro, Véliz asegura que es lo mejor. "Mosa se ha dado cuenta que su gestión no ha sido correcta, puso en jaque la historia de Colo Colo, a la institución. Hizo una evaluación y seguramente tomó esta decisión", afirmó.