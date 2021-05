¿En serio, Nico? A Castillo se le suelta la cadena y se burla de la goleada recibida por el juvenil Colo Colo

Colo Colo

El ex delantero de Universidad Católica no dejó pasar la caída de Colo Colo contra Ñublense por un expresivo 5-1, con un Cacique sin plantel y repleto de juveniles producto del caso de coronavirus y los contactos estrechos. Nicolás Castillo dejó la escoba en redes sociales y no son pocos los que lo critican por "romper códigos".