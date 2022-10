Patricio Yáñez defiende a Agustín Bouzat en el once titular de Colo Colo: "Juega un papel importante"

Agustín Bouzat fue el primer refuerzo de Colo Colo en el pasado mercado de fichajes. El extremo, provenido desde Vélez Sarsfield, era uno de los deseos de Gustavo Quinteros y, con la partida de Pablo Solari, rápidamente se instaló en su esquema.

El extremo argentino fue titular en la igualdad de los albos con Universidad Católica, pero debió ser reemplazado por Marcos Bolados a pocos minutos del segundo tiempo en búsqueda del gol que destrabara el encuentro, el que finalmente no cayó.

Aún así, para Patricio Yáñez, la presencia de Bouzat es fundamental. Desde su micrófono en Deportes en Agricultura, el comentarista aseguró que el extremo aporta algo que Quinteros no ha podido encontrar en Alexander Oroz ni Cristián Zavala.

“Pese a que no tiene la profundidad deseada, Agustín Bouzat juega un papel importante para Gustavo Quinteros en el mediocampo, en el orden y las prestaciones que te ofrece un jugador que por característica no es Oroz, no es Zavala ni tampoco Solari. Es otra cosa", analizó.

"Uno decía ‘cómo Oroz devolvió la camiseta, cómo Zavala no logra entrar, si son jugadores directos, que buscan el mano a mano’. Pero no pasa nada", continuó.

"En cambio, este otro sin hacer esa pega, gestiona bien sus movimientos defensivos y tenencia de balón. Quinteros está chocho con Bouzat", cerró.