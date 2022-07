Colo Colo se despide de Pablo Solari y el Pibe comienza una nueva etapa de su carrera como refuerzo de River Plate. El Cacique pierde a su gran promesa que ya daba réditos de presente y realidad, esto tras llegar como una desconocida apuesta argentina al fútbol joven de los albos en 2020.

En Radio Agricultura, Patricio Yáñez debatió si es Marcos Bolados el llamado a reemplazar a Solari en la delantera de Colo Colo. Eso sí, hay que tener presente que el DT Gustavo Quinteros probó dos fórmulas con de ataque con Alexander Oroz, Juan Martín Lucero y Agustín Bouzat en perima instancia y con Bouzat, Lucero y Gabriel Costa.

“Claramente (Bolados está en deuda). Yo no sé si él está en este momento en condiciones de asumir el espacio que deja Solari, porque yo creo que es el jugador que más condiciones tenía. Por características, el único que encaraba en Colo Colo, buscaba los duelos, gana o pierde, y más allá de la toma de decisiones que a veces no acertaba, pero es único Solari. No sé si meter a Alexander Oroz o Cristián Zavala”, dijo Pato Yáñez.

El ex delantero de Colo Colo y la Roja agregó que “yo comentaba hace un tiempo que el hombre (Quinteros) estaba encantando con Oroz, que en ese momento estaba desgarrado. Pero es un tema no menor si no le das la pasada a Bolados, si no lo respaldas ahora…”.

Por otro lado, Pato Yáñez fue consultado por uno que a todas luces vive sus últimas semanas o meses en Colo Colo: Gabriel Suazo. El comentarista de Radio Agricultura cree que el capitán de Colo Colo tiene nivel para ganarse un puesto en un equipo de segunda línea de la Primera División española.

“Suazo sí, puede. Lo que pasa es que adquirió algo que le costaba mucho: claridad de juego en la salida. Aprendió a marcar incluso. Aprendió, tiene oficio en el puesto y ataca con seguridad, termina bien las jugadas ofensivas, no sólo en el centro, también busca la pared”, sentenció Yáñez.