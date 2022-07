Marcelo Barticciotto no quedó conforme con declaraciones que entregó Gustavo Quinteros, donde aseguró que Colo Colo puede cambiar su forma de jugar debido a que ahora no tendrá al Pibe Solari en el plantel. El 7 del Pueblo pide que le tenga más fe a los futbolistas del plantel.

Barticciotto incisivo con Quinteros por abrir el paraguas ante la salida de Solari: "Significa que no confía en los jugadores que tiene"

Colo Colo pierde a Pablo Solari para la recta final del torneo y Gustavo Quinteros comentó que es posible que eso incida en un cambio de juego del Cacique. Palabras que no le gustaron a Marcelo Barticciotto, quien cree que la misión de un DT es potenciar a los jugadores del plantel ante la salida de una figura.

"No sé si será tan así que cambie el esquema, interpreto que entonces no confía en los que juegan por afuera o en el lugar de Solari", comenzó diciendo en Radio Cooperativa, donde habló de varios jugadores de similares condiciones.

"Puede hacer lo mismo con Zavala, Oroz y Bolados, que tienen mano a mano. Tienen características parecidas, más allá de que Solari pasa por un bueno momento, pero creerá (Quinteros) que no le dan las alternativas que necesita, agregó.

Por eso el campeón de América en 1991 manifestó que debe seguir con el mismo sistema, sin tocar tanto al equipo. "Lo puede hacer igual, aunque ninguno tenga las mismas características que otro, pues alguno será más hábil, otro más veloz y quizás Bolados no pasa por buen momento", manifestó.

Sí piensa que la cabeza de los futbolistas funciona diferente. "Hay que ver si soportan la presión que soportó Solari. Pero si Zavala es rápido y es hábil, cómo no va a poder hacer el juego de Solari, por mucho que haya sido el mejor y por algo jugaba".

En ese aspecto comenta el Barti que la mano de los DT se ve en estos instantes. "Los técnicos deben potenciar a los futbolistas. Los que tiene en Colo Colo tienen materia prima y si no se les ha sacado el rendimiento adecuado es otra cosa", contó.

Insistió en que Bolados, Zavala y Oroz son chances. "Los tres están en condiciones, ahora es difícil para ellos porque Solari estaba dulce, lleva tiempo de buena manera. Es difícil preparar a Oroz de buena manera, la presión es el triple del jugador que juega habitualmente", indica.

Aclara eso sí que "no tiene que convertirlos en Solari, el desafío para el técnico es convertir a los jugadores en algunos que lo hagan de buena forma y rindan. Pero si no confía, tendrá que cambiar el sistema y no jugar con tres de arriba".

Además de los que nombra Barticciotto, Agustín Bouzat y Marco Rojas son jugadores que pueden ser alternativas para utilizar en ofensiva. De hecho el trasandino asoma como titular para el duelo del sábado, ante Audax Italiano.