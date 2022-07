Pablo Solari espera los últimos acuerdos para materializar el negocio ya cerrado entre Colo Colo y River Plate y, así, firmar su contrato con el club de sus amores, dando un tremendo salto en su carrera. El Pibe maravilló a Marcelo Gallardo y Enzo Francescoli, técnico y mánager de la Banda Sangre, respectivamente, en sus partidos de la Copa Libertadores y estos no dudaron en ir con todo por su carta, con lo que el futuro parece esplendoroso para el joven nacido en el pequeño pueblo de Arizona.

No obstante, también surgen voces que, en base a análisis, no creen que el futuro sea del todo halagüeño para Solari y que termine, como muchos piensan, en Europa. Tal es el caso de José Luis Villanueva, quien se la jugó con un pronóstico en ESPN F360. “Yo creo que va a estar en River unas temporadas, por el contrato, después va a ir a México y va a volver a Colo Colo”, vaticinó Joselo.

Pero, ¿por qué? “Si comparo lo que estamos viendo de él hoy con los extremos europeos, no veo que tenga todas las condiciones de un extremo europeo. No tiene la habilidad de (Hakim) Ziyech, de (Riyad) Mahrez de, qué sé yo, de (Ángel) Di María. No tiene la zancada ni la habilidad de Ángel o Joaquín Correa”, argumentó el ex delantero.

Asimismo, finalizó diciendo que “me encantaría que le fuera bien, porque es un buen chico, pero siento que tiene que incorporar un buen remate de zurda, por ejemplo. También un buen rendimiento jugando por izquierda, jugar mejor de espalda, cabezazo, meter el cuerpo con los rivales en los balones en disputa. Siento que tiene mucho por incorporar todavía”.

Una vez arreglado el tema de comisiones de los representantes involucrados, Pablo Solari viajará a Buenos Aires para firmar un contrato multianual con River Plate y quedar a disposición de Marcelo Gallardo.