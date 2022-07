Joaquín Montecinos pasa por el mejor momento de su carrera. Su constante participación en la selección chilena lo llevó a México, donde Xolos de Tijuana extendió su vínculo por los próximos tres años. Negociación que se realizó justo cuando Colo Colo quiso al rápido puntero.

Así lo reveló a Redgol el padre del veloz jugador, Cristián Montecinos. "Aparecieron cosas, apareció muy fuerte Colo Colo. Como se va Solari, conversé con dirigentes y hablamos con el representante, pero ya estaba todo arreglado con el Xolos. Va a firmar ahora lunes o martes y tanto Joaquín como Audax recibirán lo que les corresponde", comentó el ex delantero que jugó en 1999 en el Cacique.

Aseguró que "si esto hubiese sido un poco antes, pudo ser lo mejor. Haber pasado de Audax a Colo Colo, ahí quizás esto cambia. Pero ya estando en el extranjero es complicado regresar"

Por ende cuenta que "no es tan simple volver a salir cuando regresas a Chile. Por eso la idea es que regrese a un equipo grande cuando ya haya hecho más carrera en el extranjero, pero no necesariamente al final. Ya después que él vea donde quiera finalizar, me imagino que será en La Serena, que es donde más le gusta".

Sobre su momento en el país azteca, señala que "México es un mercado que a muchos no les gusta, pero como yo estuve ahí, lo viví, sé cómo se mueve y es lo mejor para Joaquín. Tendrá contrato por tres años más, eso es positivo".

Agrega papá Montecinos que "su idea no es quedarse en Xolos, es ir a un equipo más grande o partir a Europa, aún está eso en carpeta eso porque lo están viendo. Depende de que haga un buen campeonato, que ratifique lo bien que lo ha hecho en la selección chilena y eso consolidará lo que está haciendo ahora".

Sobre lo que experimenta su hijo en la Roja, señala que "ya es parte del proceso que está viviendo la selección, parte del recambio, va a seguir en el proceso y ojalá se dé para bien. Por lo que veo Berizzo quiere cambiarle la cara a la selección y que siga siendo parte de este gran proceso que se viene para Chile".

Eso sí, tiene los pies en la tierra y entiende que el Joaco con sus nuevos compañeros no son la Generación Dorada. "Nos va a costar mucho más, será una selección que deba jugar de otra manera, quizás no imponer su juego de ir al ataque. Si quiere ir al ataque y tener pressing no sé si sea tan bueno, si tenga los jugadores, pero eso lo verá el técnico que es el que ve el progreso de los jugadores".