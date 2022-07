Pablo Solari tiene casi listas las maletas para emigrar de Colo Colo. El Pibe será refuerzo de River Plate, que comprará el 60 por ciento del pase a cambio de 4,2 millones de dólares. El habilidoso extremo de 20 años firmará un contrato de cinco temporadas con la Banda Sangre, algo que por estas horas negocia la directiva con el representante del jugador, Agustín Gamarnik.

De todas maneras, eso no es lo único que pasa en torno al ex Talleres de Córdoba, donde se ríen solos por este paso del oriundo de Arizona al cuadro Millonario. El que pronto será el ex "36" del Cacique ya tuvo una despedida de sus compañeros en el estadio Monumental.

Así al menos lo dejó saber Maximiliano Falcón, quien en una charla con ADN Deportes contó eso. "Él pagó el asado, más que nada fue para estar un rato más con él, compartir otra cosa diferente, que no sean sólo entrenamientos y partidos. Espero lo mejor y que le vaya muy bien", reveló el zaguero central uruguayo que llegó al estadio Monumental desde Rentistas de su país.

El Peluca pudo entrenar con Solari en las últimas jornadas, pues estuvo al margen del resto de sus compañeros. "Tuve una molestia en el empeine, aproveché a entrenar con él, que se está cuidando por lo mismo. Ahí estuve conversando, disfrutando los últimos días. Él está muy ilusionado. Hay acuerdo de las dos partes, creo que se va a concretar", expresó el marcador de 25 años.

El Peluca Falcón lamenta la salida de Solari, pero confía en sus reemplazos

Maximiliano Falcón tiene claro que Colo Colo perderá algunas cualidades ofensivas con la salida de Solari, pero de todas maneras tiene fe en los jugadores que han contado con menos minutos, pero son alternativas para Gustavo Quinteros.

"Es un jugador muy importante, que le ha dado mucho al club, que tiene características diferentes a lo que tenemos, pero está Marco (Bolados), Cristián (Zavala) y (Alexander) Oroz, que cuando han entrado mostraron que pueden estar a la altura. Y el ritmo es lo que te da el nivel. Que Pablo no esté les va a servir para levantar el nivel que Gustavo quiere para que jueguen de titular", dijo el oriundo de Paysandú.

Además, el charrúa dejó claro que en el vestuario hay felicidad por la oportunidad que tendrá el Pibe, tal como dijo Brayan Cortés. "Es un equipo muy competitivo, lo demostró en la Copa Libertadores. Bueno, quedó afuera, pero siempre pelea cosas importantes, salió campeón de ese trofeo no hace mucho. Para él es emocionante, se le nota en la cara. Nosotros nos ponemos muy contentos, creemos que se lo ganó", cerró Maximiliano Falcón.