Octavio Rivero explica las razones por las que no pudo llegar a Colo Colo: "No entendí por qué pasó eso, me dolió"

En la temporada pasada, Colo Colo salió al mercado de pases a buscar un delantero que le asegurara goles. Uno de los nombres que más fuerza tomó fue el de Octavio Rivero, quien ya había tenido un exitoso paso por el Cacique años atrás.

Las negociaciones entre ambas partes se dieron con normalidad y parecía que iban bien encaminadas, pero con el paso de los días las cosas se fueron complicando. Tanto, que de ser una de las cartas pasó a la lista de descartados.

Este miércoles en conversación con ESPN, Octavio Rivero habló de lo ocurrido con Colo Colo y su retorno. "Hubo posibilidades, habíamos llegado a una negociación. Habíamos hablado desde enero, cuando estaba en México".

El delantero uruguayo detalló que tuvo las ganas de regresar al Monumental. "Tuve un problema con el club donde estaba, me quería ir por ciertas cosas y desde ese momento venía hablando con Colo Colo de ciertas condiciones".

Pero fue en medio de todo eso que las cosas dieron un giro. "Llegado el momento, me fui a Uruguay libre y lo que hablamos cambió mucho", señaló. "No entendí por qué pasó eso, me dolió. Yo estaba ilusionado de poder volver, era un lugar donde me encantaba, pero no me gustó como se manejó", añadió.

De hecho, esto provocó que Octavio Rivero diera un paso atrás en su deseo. "Por ahí se debió hacer de una manera o decir otra cosa desde el principio (...) Dije que para ir así, con la cabeza pensando en que me cambiaron las cosas en un lugar que quiero mucho, preferí ir bien. Sin tener este tipo de situaciones".

"Es difícil decir que se aprovecharon, porque la persona que estaba en ese momento no la conozco, no sé si pasa por ahí. Espero creer que no, porque no sería lindo, pero sabemos que en el fútbol pasa", agregó.

Octavio Rivero no celebrará si le hace un gol a Colo Colo

Más allá del interés que tuvo su ex club, lo cierto es que ahora Octavio Rivero juega para uno de los rivales directos en la lucha por el título. El delantero está junto a Unión Española intentando alcanzar a Colo Colo en la cima de la tabla de posiciones y tienen un partido pendiente en septiembre.

Consultado por si celebraría al anotarle a los albos, el uruguayo fue claro. "No, la verdad es que no. La pasé muy bien ahí. Fue el lugar donde más crecí como jugador y persona. Tengo grandes amigos adentro, no solo jugadores, sino que también gente del club".

Octavio River insistió en ese punto y remarcó que "no lo gritaría. Fue donde logramos más títulos, que para todo jugadores es lo más importante y quiere. Es un lugar que quiero mucho".

Finalmente, dijo que está comprometido con Unión Española, pero pidió que lo entiendan si no festeja. "Si me toca hacer un gol, estaré feliz por ayudar al equipo donde estoy. Pero por respeto, no lo gritaría".