A menos de 24 horas del duelo ante Coquimbo Unido que puede sellar la llegada de la estrella 33 del Cacique, Peluca Falcón tiene claro que "este partido nos puede dar lo que venimos buscando hace tiempo" y advierte que "va a ser un gran día". Además, se tomó el tiempo de hacer feliz a un pequeño hincha albo no vidente.

Colo Colo huele a título. Este domingo 23 de octubre visita a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2022 y solo un empate le basta para ser campeón. Por eso, en la previa del partido Maximiliano Falcón derrocha optimismo.

El Cacique tiene una oportunidad de oro para lograr bajar la tan ansiada estrella 33, que se les escapó en la recta final del torneo pasado, y el zaguero central uruguayo confía en que sacarán la tarea adelante. Además, el Peluca también se toma el tiempo para sacarle una sonrisa a un pequeño hincha.

En el arribo de Gustavo Quinteros y sus pupilos hasta la Región de Coquimbo, la delegación del Eterno Campeón se topó con un gran recibimiento de un buen puñado de fanáticos, lo que sumado a la emotiva arenga de trabajadores y canteranos de seguro los deja llenos de energía. "Espectacular, como siempre la verdad", detalló Falcón sobre el arribo.

Sobre si este duelo genera o no ilusión en el plantel, Peluca advierte que "este partido nos puede dar lo que venimos buscando hace tiempo y que el año pasado no se nos pudo dar, podemos consagrar algo en lo que venimos trabajando hace dos años".

Junto con eso, Maxi Falcón también tuvo tiempo para tomarse fotos e intercambiar un breve diálogo con un pequeño hincha no vidente del Cacique que llegó a recibir al equipo. Y el defensa charrúa protagonizó un tierno momento junto a él.

Con respecto a la emotiva arenga interna que les hicieron antes de viajar en el Monumental, Maxi detalla que "esa es la gente que siempre hace el trabajo invisible y que no sale en la tele, nosotros somos los que jugamos y no se habla mucho de ellos que hacen un esfuerzo día a día para que nosotros podamos demostrar el fin de semana y esto es también para ellos, nuestra familia y la gente que nos acompaña siempre en todos lados, es algo muy lindo lo que se viene y hay disfrutarlo".

"No me gusta dar resultados ni decir nada, pero estamos muy concentrados todo el plantel, también por ahí los que no estuvieron citados, hicimos todos un esfuerzo para venir asi que yo creo mañana va a ser un gran día", concluyó.