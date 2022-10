Colo Colo enfrenta a Coquimbo Unido buscando ser campeón. Al no poder contar con hinchas, trabajadores y canteranos alentaron al plantel antes del viaje.

Colo Colo se juega uno de los partidos más importantes de la temporada este domingo en su lucha por ser campeón. El Cacique visita a Coquimbo Unido con la misión de bajar la estrella 33, en un encuentro en el que no contará ni con sus hinchas ni tendrá premiación.

Las autoridades determinaron que los albos no podrían contar con sus fanáticos ante los incidentes en el último tiempo en distintas canchas del país. Pero eso no fue lo único, sino que también decidieron que no se realice la coronación si es que llegan a quedarse con el título, ante el delicado presente de los Piratas con la zona de descenso.

La situación ha generado la rabia de todos dentro de Colo Colo. Varios jugadores han salido a mostrar su descontento con la medida, a lo que también se sumó en esta jornada Gustavo Quinteros y que llevó a que en las últimas horas se viviera un momento más que especial en el estadio Monumental.

Al no poder tener a sus hinchas en Coquimbo por pedido de las autoridades, en el Cacique buscaron la manera de poder darle apoyo al plantel. Es así como este viernes tras el entrenamiento, el elenco albo recibió un regalo más que especial.

Trabajadores y canteranos de Colo Colo realizaron un pequeño "Arengazo" dentro del estadio Monumental antes de que el plantel viaje al norte del país. Una vez finalizó la práctica, grupos enteros se volcaron para hacerle un pasillo a los jugadores y así darle el último aliento antes del duelo del fin de semana.

Todo esto quedó registrado en las cámaras del Cacique, donde se pudo ver el emocionante momento. Uno que los jugadores agradecieron, con palabras llenas de sentimiento de parte de Gabriel Suazo, quien puede estar viviendo sus últimos días en la Ruca.

"Este tipo de cosas nos enorgullece y nos llena de felicidad para jugar la final el fin de semana. Sabemos que están siempre, pero este tipo de cosas me hacen muy feliz. Los conozco hace años, lo agradezco mucho y espero devolverlo el domingo con una copa", dijo el capitán.

Colo Colo se llena de energías para ir a buscar el resultado que le permita coronarse como campeón del fútbol chileno ante Coquimbo Unido. La tarea no será sencilla, pero unidos como esta tarde, entre todos, intentarán romper su sequía de cinco años.

Revisa el arengazo de trabajadores y canteranos al plantel de Colo Colo