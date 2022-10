Colo Colo vuelve a la cancha este fin de semana buscando, ahora sí, coronarse como el nuevo campeón del fútbol chileno. Este domingo el Cacique visita a Coquimbo Unido buscando bajar la estrella 33 del Campeonato Nacional, en un duelo marcado por la ausencia de hinchas visitantes y el portazo a la coronación.

Si los albos ganan o empatan con los Piratas, complicados con la zona de descenso, se quedarán con el título después de cinco años y una campaña en la que han dominado. Sin embargo, las autoridades decidieron dejarlos sin el apoyo de sus fanáticos y hasta sin la entrega de la copa para evitar incidentes con los locales, que viven un delicado momento en el fondo de la tabla de posiciones.

La situación ha generado una molestia en todos en Colo Colo, desde jugadores, hinchas, dirigentes y hasta el cuerpo técnico. Este viernes en conferencia de prensa, Gustavo Quinteros abordó la situación y no escondió su enojo por la jugada que tuvieron contra el Cacique en una jornada en la que pueden tener su gran fiesta después de años complicados y haber estado a un paso de caer a la Primera B.

"Lamentablemente hay muchas cosas para cambiar en el fútbol, para que sea más competitivo, mucho mejor, con mejores espectáculos. A nosotros nos tocó jugar partidos decisivos por el torneo y copa. Hoy, por determinación de la autoridad, Colo Colo no puede recibir hinchas visitantes porque no se lo permiten, no porque el club no quiera. Y no pueden ir a otras canchas a alentar al equipo", lanzó de entrada.

Ahí el entrenador entró en más detalles e hizo un llamado a cambiar el fondo y no solo poner parches. "Eso está mal. Si queremos un mejor fútbol y espectáculos, con gente y familia, debemos reestructurar todo desde la seguridad, del cercar a los hinchas visitantes, para tener un deporte mejor".

Pero Gustavo Quinteros disparó fuerte contra los encargados de dejar a Colo Colo sin sus hinchas estando a un paso del título. "Hoy tenemos una ilusión enorme, que si sale todo bien, no vamos a recibir ningún premio o dar la vuelta. Es horrible, creo que no es lo ideal ni justo. No debería ser así, pero yo como entrenador no puedo hacer cosas que no sé o no están a mi alcance. Haría, pero no puedo. Debo dedicarme a lo que sé, que puede salir bien o no, pero debemos cambiar y mejorar".

"En el fútbol hay mucho que reestructurar y eso de no tener gente ni poder dar la vuelta se debe ir cambiando y mejorando para tener un fútbol más completo", añadió.

Gustavo Quinteros vuelve a Coquimbo, donde debutó con Colo Colo

Gustavo Quinteros tendrá una jornada más que especial este domingo. Si Colo Colo vence a los Piratas, se quedará con el título del Campeonato Nacional 2022, después de haber pasado uno de los episodios más difíciles de su historia. Cuando estaban al borde del descenso, el DT llegó para buscar la salvación y tuvo su estreno al mando de los albos en Coquimbo.

El entrenador tuvo su primer partido con el Cacique en la temporada 2020, en el Francisco Sánchez Rumoroso. En aquella ocasión, fue un agónico empate 2-2 con goles de Gabriel Costa y Luciano Arriagada. Ahora, la realidad es totalmente opuesta, a un paso de coronarse como campeones.

Consultado por su le gustaría ganar la copa en la cancha en la que debutó con Colo Colo, Gustavo Quinteros no escondió su deseo. "Sería maravilloso. Recuerdo mucho de ese partido, del momento, del lugar, el estadio. Otros interpretes, en su mayoría están todavía, sería hermoso cumplir el objetivo y salir campeón. Lamentablente no lo podríamos disfrutar como mereceríamos, pero lo haremos más adelante si cumplimos el objetivo".

Ya hablando sobre su futuro en el Cacique, el DT dejó claro que solo piensa en el partido del domingo. "Imagino ganar el domingo y dar la vuelta. El año que viene hay que sentarse a hablar, ir juntos a un lugar como lo hicimos cuando llegamos".

En esa misma línea, recalcó que no se moverá si no hay ofertas importantes por analizar. "No se equivoquen, porque tengo contrato, soy entrenador de Colo Colo. No hay mucho para hablar de eso ni para agregar. Solo pienso en el domingo, entrenamos bien todos los días, los jugadores y nosotros estamos metidos. Más adelante se verá todo lo que venga", cerró.