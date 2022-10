Gustavo Quinteros tuvo tremendos elogios para Gabriel Suazo, quien tiene opciones para salir de Colo Colo. El DT trabaja con miras al 2023, pese a que su continuidad no está asegurada.

Colo Colo ha tenido una gran temporada de la mano de Gustavo Quinteros, con jugadores que han mostrado sus mejores versiones. Uno de ellos es Gabriel Suazo, quien pasó de ser uno de los más criticados a una de las piezas claves en el esquema del técnico, asumiendo la jineta de capitán y ahora teniendo opciones de partir al exterior.

El lateral intentó cubrir los espacios que no se encontraban cuando Colo Colo peleaba por evitar el descenso, recibiendo duros cuestionamientos. No obstante, eso no lo derrumbó y sacó fuerzas para tomar un protagonismo impensado tiempo atrás, transformándose por completo y llegando incluso a ganarse una camiseta de titular en la selección chilena.

El rendimiento que ha tenido Gabriel Suazo ha hecho que hoy sea uno de los jugadores con opciones de partir de Colo Colo, con quien puso pausa en las negociaciones sobre su renovación. Galatasaray es una de las opciones, aunque su representante dejó claro que no es la única.

Este viernes en conferencia de prensa, Gustavo Quinteros abordó el presente del capitán albo pensando en el 2023 y no dudó en dejarle un tremendo elogio. "Es algo especial, porque para mí es el mejor jugador que hay hoy en Chile. O de los dos o tres mejores. Y que no haya firmado contrato es que se cometió un error".

El técnico le tiró las orejas a la directiva por no haberse movido a tiempo con Gabriel Suazo y hoy estar a un paso de perderlo. "No sé cómo fueron las negociaciones, pero es un jugador que es imposible que pueda irse así, libre o sin contrato".

"Ahí no hubo una resolución en un momento, de las dos partes, pero ojalá se llegue a un acuerdo y pueda seguir, a menos que le salga algo distinto en otro lugar, importante para él y si familia, que ya es una decisión personal", agregó.

En esa misma línea, Gustavo Quinteros recalcó que si se va, será complicado encontrar un nombre a su altura. "Ha pasado con otros que se han quedado y renovado, otros que no. Será un problema si se va, porque es difícil reemplazar a un jugador así, nacional y con ese nivel".

Gustavo Quinteros ya piensa en el Colo Colo 2023

Gustavo Quinteros está en la mira de Independiente y ha dejado claro que, si bien la prioridad la tienen los albos, analizará la opción. Pero esto no saca de foco al entrenador, quien este viernes reveló que ya piensa en la temporada 2023.

"Nosotros ya con Daniel Morón estamos planificando y tenemos listo el lugar, la fecha, todo para la pretemporada", sorprendió el técnico. De hecho enfatizó que incluso miran refuerzos pese a que no está segura su continuidad. "Se está hablando con jugadores para incorporar, tenemos una lista para analizar, etc. Estamos trabajando mucho en la siguiente temporada", finalizó.