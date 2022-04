Colo Colo reiteró su molestia por la programación del clásico ante Universidad Católica del próximo domingo, por su proximidad con el duelo por Copa Libertadores frente a River Plate. "Me parece que no hubo voluntad", aseguró el gerente deportivo del Cacique, Daniel Morón.

Colo Colo sacó toda su artillería para reclamar por la programación del clásico ante Universidad Católica por la undécima fecha del Campeonato Nacional, que se disputará el próximo domingo 24 en San Carlos de Apoquindo, desde las 12:30 horas.

Primero fue el técnico, Gustavo Quinteros. Se le sumó el presidente, Edmundo Valladares. Y cerró los alegatos el gerente deportivo, Daniel Morón; todos con la esperanza de que adelantar el duelo para el sábado y que tengan más tiempo para preparar el choque contra River Plate por Copa Libertadores, el miércoles 27.

"Esperábamos que la programación para los equipos que estamos en Copa Libertadores fuera un poco más benévola. Pensamos que se podía jugar el sábado, dado lo que había pasado con el clásico universitario. Elevamos la solicitud a la ANFP y nos dijeron que dependía de la UC, pero tenía un acuerdo con los vecinos y actividades programadas, por eso era imposible cambiar la fecha", aseguró el campeón de América.

De acuerdo a la información oficial, el Club Deportivo Universidad Católica celebrará su aniversario el sábado en la precordillera, y además existe el compromiso de privilegiar los clásicos en día domingo al mediodía, para alterar en menor cuantía la rutina de la comuna de Las Condes.

"Me llama la atención, porque un estadio de fútbol es para jugar fútbol. Me parece que no hubo voluntad. Pero bueno, pasó tantas otras veces, como cuando teníamos los jugadores citados en la selección y que los tuvimos menos de 24 horas", expresó el dirigente en alusión a la situación de Gabriel Costa, Gabriel Suazo, Esteban Pavez y Brayan Cortés en las últimas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022.

De todas maneras, el Loro arengó a los suyos. "Estas adversidades a veces te sacan cosas de adentro que te ayudan a congeniar el cansancio con ganas y este Colo Colo tiene esas cosas. Apelaremos a la entereza del plantel para sacarlo todo adelante", vaticinó.

Colo Colo reclama: "La ANFP lo pudo haber programado antes"



Como representante de Colo Colo, Daniel Morón no dejó títere con cabeza y apuntó al último responsable de la programación. "La ANFP lo pudo haber programado antes, ya tenían la fecha de Copa Libertadores con anticipación y podían dejarlo para el sábado como el clásico universitario", dijo en alusión al duelo entre la UC y Universidad de Chile, que se disputó un sábado, pero tres días antes del choque de los cruzados con Talleres por la Copa.

"Ahí partimos con una falta de ayuda a los equipos que estamos participando en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Lamentablemente en los últimos años no nos ha ido bien y en lo que nos podamos ayudar sería fantástico, es en beneficio de nuestro fútbol. Pero ya está, habrá que jugar el domingo y recuperar a los jugadores lo más rápido posible para jugar con un poderoso de América", se consoló Morón.

El campeón de América también mencionó al gerente de selecciones, que solicitó la colaboración de los clubes. "No hay ayuda de quienes necesitamos. El señor (Francis) Cagigao nos pide que ayudemos en selecciones menores, donde tenemos muchos jugadores, y lo entendemos".

"Pero en algún momento tendremos que decir que miren a nuestra casa, porque damos, ponemos la mejilla y la volvemos a poner, pero -disculpen por lo que voy a decir- somos unos pelotudos", sentenció el dirigente de Colo Colo.