Gustavo Quinteros habló después del triunfo de Colo Colo ante Cobresal y mostró su molestia por lo que es la programación de la ANFP con los albos, a quienes programaron para jugar ante Universidad Católica tres días antes de que enfrente a River Plate de Argentina por Copa Libertadores

En conversación con TNT Sports, comentó que "es importante para nosotros el partido, lamentablemente no se juega el sábado por calendario. No hablo de instituciones, pero una persona programa y nos pone tres días antes de la Libertadores", comenzó su alegato.

Luego indica que "me pregunto, como todos los que entienden de esto, por qué tenemos que jugar domingo. Por qué Católica jugó sábado antes de jugar Libertadores. El que programa. ¿a qué club responde? No entiendo. Que dé una respuesta pública y así todos entendemos".

El estratega albo continuó el reclamo. "No entiendo que a quien representa a Chile lo castiguen jugando un clásico tres días antes", explicando que "el partido que jugábamos miércoles ya estaba planificado y después ponen el clásico tres días antes. ¿Nos quieren perjudicar? No sé, pregunto"

Incluso fue más allá, haciendo una insinuación a la ANFP. "¿De qué equipo es la persona que programa? Porque Católica con la U juega un sábado el clásico cuando el miércoles juega Copa. Son cosas raras. Alguien programa y perjudica a Colo Colo".

Insistió en el tema indicando que "no se olviden que, después de eliminatorias, jugamos 48 horas después y no viernes, por lo que no jugó Suazo y Costa llegó el mismo día. Es raro que siempre perjudique a Colo Colo. Quiero que me expliquen a mí como entrenador, me perjudica mi trabajo, por lo que significa un clásico para mantener la punta, el desgaste físico y sicológico".

Finalmente contó que "por qué no hacemos lo mismo que Católica, tener cuatro días. No entiendo. Esa persona que explique a la gente de Colo Colo, pues perjudica físicamente a los jugadores".

Y sobre el tema, ejemplificó lo que pasó ante Cobresal. "Se sintió el partido anterior donde hubo un esfuerzo enorme y lo sentimos en la dinámica, intensidad y presión. Tuvimos dos o tres para asegurar resultado, no pudimos y ellos tampoco pudieron empatar".