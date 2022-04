Colo Colo derrotó a Alianza Lima y completó con éxito las dos primeras semanas de la Copa Libertadores, ya que a este triunfo ante los peruanos sumó los tres puntos que se trajo de su visita a Fortaleza en Brasil. En el medio, tropezó con Unión Española, donde Gustavo Quinteros tuvo que rotar el equipo. No obstante, ahora el torneo internacional parará durante los próximos días para regresar, en el caso del Cacique, el 27 de abril con el duro choque frente a River Plate.

Y es aquí donde Gustavo Quinteros hizo pública su queja ante la ANFP: el clásico ante Universidad Católica está programado en San Carlos de Apoquindo tres días antes, el domingo 24, justo antes de un duelo igual de bravo para los Cruzados, que deben chocar con Flamengo de local el jueves 28.

Por lo mismo, el DT de Colo Colo manifestó su disconformidad en la conferencia de prensa tras el partido de su equipo ante Alianza Lima. “Tenemos una semana libre y nos ponen un día domingo, después tenemos que jugar miércoles la Copa Libertadores, no lo entiendo, pudiendo jugar sábado. No entiendo. Si me lo explicaran o a los hinchas por qué hacen eso… Yo no entiendo. Pero bueno, es una programación que para mí no está bien y es una decisión que está”, lanzó el técnico del Cacique.

Por ahora, el partido entre Colo Colo y Universidad Católica permanece inamovible para el domingo 24 de abril a las 12:30 horas. Antes, el Cacique debe jugar este 17 del presente ante Cobresal, mientras que la UC lo debe hacer el mismo día frente a Huachipato en el CAP.