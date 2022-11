Marco Rojas cree que su rendimiento fue de menos a más en Colo Colo, aunque espera sumar más minutos en los amistosos frente al Betis de España. Y emitió un mensaje respecto de la mejor posición para él: "me siento cómodo de extremo, pero me puedo mover más por el medio", explicó el Kiwi.

Marco Rojas terminó satisfecho el partido contra River Plate. Fue titular en Colo Colo y jugó 61' en la derrota ante el cuadro Millonario, que vive los últimos días con Marcelo Gallardo al mando del plantel profesional. Se ubicó por el medio, como volante ofensivo.

"Creo que jugué bien", dijo el "10" del Cacique, quien dejó un mensaje crítico respecto del Mundial de Qatar 2022. Pero también lanzó un recado respecto de la temporada venidera. El Kiwi quiere hacer la gran Bad Bunny y empezar el 2023 bien cabrón.

Aunque no en la misma posición que ha utilizado preferentemente, pues ha sido extremo derecho en gran parte de los nueve partidos que disputó en el Campeonato Nacional 2022. "Me sentía cómodo como extremo, pero en el medio puedes tocar más la pelota y me puedo mover un poco más", aseguró el futbolista de 31 años, quien llegó al Eterno Campeón a préstamo desde el Melbourne Victory.

"Me acostumbro a mis compañeros, me falta sumar minutos. Ojalá pueda jugar un poquitó más los próximos amistosos para seguir creciendo de esa forma", dijo Rojas en alusión a los dos juegos amistosos contra el Betis, pactados para el 16 y 19 de noviembre en Concepción y Viña del Mar, respectivamente. En el duelo ante River, el ex Stuttgart de Alemania fue sustituido por Gabriel Costa, quien dejó un enigmático mensaje en torno a su continuidad.

Marco Rojas: "El fútbol sudamericano no es tan extraño como antes"

La adaptación de Marco Rojas no sólo ha incluido acostumbrarse a Chile. También al fútbol chileno y a sus compañeros, además de tener que desenvolverse completamente en español, idioma que maneja con naturalidad, aunque en ciertos momentos se toma un tiempo más para encontrar la palabra adecuada.

Pudo terminar la temporada 2022 con un festejo, pues marcó un gol en el triunfo por 2-0 ante O'Higgins. Y fue titular en el cierre del Campeonato Nacional 2022 ante Ñublense: jugó los mismos 61' que ante River Plate, aunque contra los Diablos Rojos fue reemplazado por el argentino Agustín Bouzat.

"Estoy más acostumbrado. Poco a poco, sí. Llevo varios partidos de la banca y empezando, el fútbol sudamericano no es tan extraño como era antes. Volver y hacer una pretemporada me va a ayudar también. Ojalá cuando vuelva esté bien físicamente, sano y con más fuerza para la temporada que viene", sentenció el Kiwi, quien espera llevar a más su rendimiento.