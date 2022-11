Marco Rojas dejó buenas sensaciones en el amistoso. El "10" de Colo Colo comenzó como titular en la derrota por 3-4 ante River Plate en el estadio Sausalito, aunque en el minuto 61 le dejó su lugar al uruguayo-peruano Gabriel Costa, quien lanzó una críptica respuesta cuando le consultaron por sus opciones de extender el contrato en el Cacique.

El volante chileno neocelandés cree que provocó una buena impresión. O al menos esa opinión se hizo. "Me sentí bien y creo que jugué bien. Voy creciendo cada vez más, me acostumbro primero a Chile, después al fútbol chileno, después a mis compañeros. Fui sumando más minutos poco a poco, justo al final de la temporada", afirmó el Messi Kiwi, quien llegó al estadio Monumental desde el Melbourne Victory de Australia.

"Disfrutaré estas experiencias de este año y volver a la pretemporada listo para luchar y seguir creciendo", agregó Rojas Wallen, quien también militó en el Stuttgart de Alemania y suma 42 partidos disputados por la selección de Nueva Zelanda, donde anotó cinco goles.

Los All Whites no estarán presentes en el Mundial de Qatar 2022, una cita que Marco Rojas reconoció que verá, pero medio a regañadientes. "Es difícil hablar del Mundial. Lo veré como un fan seguro. Que esté en Qatar es difícil, no sé qué decir de eso", esgrimió el futbolista de 30 años, seguramente incómodo por el sinfín de irregularidades que hay con los trabajadores de las obras de la Copa del Mundo, además de las posturas totalmente anacrónicas respecto de la homosexualidad que hay en aquel país.

"Como un hincha del fútbol estaré viendo los partidos, ojalá los partidos sean en un espectáculo. El Mundial es un tema polémico por dónde está y por cómo sucedió para ir a Qatar. Como hincha veré algunos partidos, también estaré descansando", cerró Marco Rojas, quien espera haber sido bien evaluado luego de sus primeros meses con la "10" de Colo Colo, camiseta que dejó vacante el centrodelantero venezolano Christian Santos.