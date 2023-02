Cerro Porteño amargó el estreno de Curicó Unido en Copa Libertadores. Con un solitario gol a los 89', el cuadro paraguayo venció de manera agónica en el Estadio Monumental y quedó con ventaja para definir, en Asunción, quién será el clasificado a la Fase 3 del torneo continental.

El triunfo fue celebrado por Marcelo Moreno Martins, quien ingresó en los últimos 20 minutos de partido para darle poderío ofensivo al cuadro visitante. Después del pitazo final, el delantero boliviano dialogó con RedGol, ocasión en que abordó la victoria esencial para Cerro.

"El principal objetivo es estar entre los grandes. Buscaremos la fase de grupos, el año pasado se nos escapó por un punto el campeonato y este año queremos reponer todo lo que nos faltó, tenemos un compomiso muy grande entre compañeros y con la hinchada, esperemos que podamos lograr la clasificación", declaró.

"Curicó tiene un equipo muy bueno, que sabe jugar al fúbtol, se nota que han trabajado. Los observamos mucho con el cuerpo técnico, salió un buen partido. No sé si fuimos mejores, pero pudimos hacer notar que queríamos proponer y jugar. Ellos tuvieron llegadas importantes", siguió.

"Si Colo Colo me quiere..."

En su visita al Estadio Monumental, Moreno Martins también abordó con RedGol la posibilidad que tuvo de llegar a Colo Colo. El delantero era el deseo de Gustavo Quinteros a mediados de 2021, pero el fichaje no prosperó y el boliviano se mantuvo en Cruzeiro, desde donde luego pasó a Cerro.

"Estuve muy cerca de llegar en su momento. Tengo un respeto muy grande por Gustavo, lo conozco muy bien, trabajamos juntos en la selección, sabe de mi carácter y de mi fútbol, de cómo trabajo y de que, independiente de si juego o no, estoy apoyando al equipo", comenzó diciendo.

"Pero no se pudo. En su momento, Cruzeiro me necesitaba y mi entrenador también. El club no me dejó venir y ahora defiendo la camiseta de Cerro Porteño. Pero muy feliz de venir acá a Chile y venir al estadio de Colo Colo", siguió, y dejó las puertas abiertas para un futuro acercamiento.

"Tengo contrato hasta diciembre, pero si no me renuevan, las puertas estarán abiertas para ver y analizar. Si Colo Colo y Gustavo me quieren, ahí podemos ver. Hablé con él después, tengo gran respeto por él, sé que trabaja muy bien. Seguiremos manteniendo esa amistad y respeto, porque uno se lo gana trabajando y jugando, haciendo goles dentro de la cancha. Le mando saludos muy grandes a él y que le vaya bien este año", cerró.