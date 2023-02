Marcelo Barticciotto analizó el desempeño de Felipe González que tantas críticas se llevó tras el empate de Colo Colo ante Everton y les dejó un mensaje a Daniel Morón y Gustavo Quinteros. "Si no colaboramos todos, el arbitraje no va a mejorar", lanzó el Barti.

Colo Colo igualó 1-1 ante Everton de Viña del Mar en la quinta fecha del Campeonato Nacional 2023. Leandro Benegas anotó por primera vez en el Cacique, pero de todas maneras un zurdazo potente de Alejandro Henríquez sentenció el empate en un partido que terminó con Maximiliano Falcón expulsado por el juez principal, Felipe González.

El desempeño del árbitro, por cierto, motivó un descarnado reclamo de Daniel Morón. El gerente deportivo de Blanco y Negro se aferró a una acción que derivó en una amonestación a Marcos Bolados para sugerir evidentes problemas de comunicación entre los integrantes de las cuaternas referiles. En el cotejo ante los Ruleteros, Gustavo Quinteros cumplió su segundo y último partido de sanción por las críticas vertidas al desempeño de Fernando Véjar en la Supercopa de este año.

Por todo esto, Marcelo Barticciotto analizó el escenario relativo al cuadro albo. "Ahí se tiene que comunicar el cuarto árbitro con el juez principal. Y si uno le dice a Bolados que entre, el jugador obvio va a entrar. Eso es problema de los jueces, creo que deberían sacarle una amarilla", expresó en el panel de Al Aire Libre en Cooperativa el legendario "7" que fue parte del plantel colocolino que ganó la Copa Libertadores 1991.

"Dicen que el árbitro se equivocan porque no expulsa a Falcón. Está bien, puede haberse equivocado, pero el VAR funciona. Lo llamó, le sugirió que es para roja y corrige su error. Uno puede decir que puede expulsarlo antes, pero el VAR está para cuando los árbitros se equivocan", apuntó también el Barti, antes de lanzar una parada de carros para la actitud tomada en el club respecto de este tópico.

"Viéndolo de afuera, hay que estar adentro y no justifico, pero a veces uno pierde la objetividad, creo que Colo Colo tiene que bajar un cambio. Tiene que hacerlo Quinteros por lo que pasó el otro día y también Morón", añadió el papá de Bruno Barticciotto.

Barticciotto y el arbitraje chileno: "Si no colaboramos todos, esto no va a mejorar"

El análisis de Marcelo Barticciotto no quedó ahí respecto de la actuación de Felipe González en la igualdad entre los albos y Everton. "Creo que el árbitro no dirigió mal, no incidió en el resultado, no fue un desastre", respaldó el legendario extremo melenudo que llegó a Macul desde Huracán de Argentina.

"Viéndolo de afuera, más tranquilo y sin estar involucrado en el club uno lo ve más frío y más objetivo. Pero creo que tienen que bajar un cambio, también Holan y todos. Si no colaboramos esto no va a mejorar", cerró Barti.