Colo Colo se lució goleando 5-0 al Betis de Manuel Pellegrini, pero más allá de lo deportivo los albos también se mueven en el mercado de fichajes pensando en lo que será el 2023. Bajo ese contexto, Fernando de Paul ya fue oficializado como nuevo arquero albo y el arribo del central Ramiro González ya fue aprobado por la directiva. Algo que no tiene muy satisfecho a Marcelo Barticciotto.

El ex portero y capitán de Universidad de Chile junto al zaguero argentino nacionalizado chileno son los dos nombres que tiene, hasta ahora, el Cacique para reforzar su plantel de cara a la próxima temporada. Sin embargo, estos no convencen al legendario exdelantero albo y dio sus explicaciones en los micrófonos del programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"Colo Colo no da un salto de jerarquía"

De entrada, Barti lanza que "hasta ahora, los dos que han venido, tanto Fernando de Paul como Ramiro González, que a mí me merecen todo el respeto del mundo y no estoy hablando mal, no son dos futbolistas que estén por encima de los que están".

"Están trayendo un arquero para que sea segundo arquero, y Ramiro González que yo no sé si es más que Emiliano Amor o Maximiliano Falcón. Y de los nombres que yo he escuchado que podrían venir, tampoco son nombres que te van a dar ese salto de jerarquía", complementó el histórico "7 del pueblo".

Junto con eso, también critica que "lo que quieren traer es un 9 que sea suplente de Lucero, ¿no? Ahora, yo entiendo que si uno trae un jugador joven que puede ser una apuesta y que no tengan que invertir tanto, como pasó con Solari, es una buena alternativa porque se puede esperar mucho de él, pero si estás trayendo un 9 de 31 o 32 años, que supuestamente puede venir, que vendría a ser suplente de Lucero, tampoco estás jerarquizando el plantel".

"Yo creo que ha buscado tanto (Gustavo Quinteros), y todavía no ha encontrado al acompañante de Lucero con lo que tiene, no lo ha encontrado. No hay gente que, más allá de que a veces puede poner a Costa cuando juega con un 4-3-3, pero si quiere jugar con un 4-4-2 o un 4-3-1-2, Lucero no tiene acompañante. Ha probado con Bouzat, con Bolados, ha puesto a Zavala, Oroz, y yo creo que a él ninguno lo convence, más allá de que son buenos jugadores pero no entraron en el esquema", concluyó.