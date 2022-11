Marcelo Barticciotto señaló que Gustavo Quinteros está molesto por la falta de refuerzos y aún piensa en abandonar el Monumental, sintiendo que "está pintado" debido a que la dirigencia que encabeza Alfredo Stöhwing no hace esfuerzos económicos para potenciar el plantel.

Bomba de Marcelo Barticciotto: "Gustavo Quinteros no ha cerrado la puerta, puede irse de Colo Colo"

Colo Colo se coronó campeón del torneo hace varias semanas y empieza a planificar lo que será el 2023, donde la Copa Libertadores es el gran objetivo del cuadro albo. Para eso, Gustavo Quinteros ha señalado hasta el cansancio que necesita refuerzos de jerarquía.

El problema es que desde Blanco y Negro el mensaje constantemente es austero. Alfredo Stöhwing, presidente de la concesionaria, asegura que no se hará una gran inversión ni locuras pensando en el próximo año, algo que tiene inquieto al entrenador del Cacique.

Respecto a eso es que su continuidad en Colo Colo no estaría asegurada. A pesar de tener contrato vigente, hay una cláusula que algún otro equipo podría hacer efectiva. Y ya empieza a incomodarse porque no se cierran incorporaciones de peso.

Marcelo Barticciotto, comentarista de Cooperativa, comentó en ese medio que "tengo entendido otra cosa" sobre lo que será su continuidad. "No lo debería decir, pero Quinteros no cerró la puerta de Colo Colo (a quedarse)", por lo respondió afirmativamente cuando fue consultado si podía irse.

En ese aspecto manifestó el Barti que "como DT uno hace requerimientos y determinadas exigencias. No digo que le traigan todo, a veces el técnico se excede y club cuida sus finanzas, pero al no traer nada el entrenador dice que está pintado. Dice requerí ciertos jugadores y no traen a ninguno".

Una compleja situación para los directivos de Colo Colo, que buscan jugadores chilenos debido a que el cupo de extranjeros lo tienen lleno en caso de que renueve Gabriel Costa. Algo que deberán ir aclarando en las próximas semanas cuando los jugadores se vayan de vacaciones, para que luego en la pretemporada se incorporen los refuerzos.

Hasta ahora solamente Fernando De Paul y Ramiro González son las caras nuevas, mientras que se especula que buscarán a Carlos Palacios y Martín Rodríguez para potenciar la ofensiva.