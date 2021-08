Colo Colo está viviendo un tremendo momento. Los albos cerraron la primera rueda coronándose campeones de invierno y con altas expectativas de luchar por el título del Campeonato Nacional, en parte, gracias al enorme aporte de los juveniles, quienes se ganaron los elogios del histórico Luis Mena.

El multicampeón con el Cacique conversó en extenso con La Redgoleta, donde se refirió con orgullo a los cracks de las inferiores de Macul; Iván Morales, Vicente Pizarro, Luciano Arriagada, Joan Cruz, Jeyson Rojas, Daniel y Bruno Gutiérrez.

Sin duda que el Tanquecito, que actualmente lleva diez goles en el torneo, ocupa un lugar especial en el corazón de Mena. "Es extraordinario. Un chico sacrificado que lamentablemente ha perdido a sus padres muy jóvenes. El fútbol es su puerta de escape y lo está aprovechando muy bien, está más maduro y ha entendido todo lo que le dijimos los profes en su momento"

"No es fácil ser el 9 de Colo Colo, ni siquiera patear sus penales y hoy lo veo muy enfocado en lo que quiere. Se va a consolidar para ser un jugador de selección", explicó el blondo albo.

En cuanto a Luciano Arriagada, Mena aseguró que "es muy especial para mí. Vivimos momentos duros con él, siempre lo bajaban de nóminas, de torneos sudamericanos y le daban ganas de tirar todo por la borda, porque es un jugador que tiene una capacidad de adaptación muy grande, siempre quiere aprender".

"Tiene cualidades físicas y técnicas muy especiales, es un 9 de los que no hay en Chile, de a poco se irá consolidando. Siempre hablo con él y le digo que no se apure, que aproveche sus minutos al máximo y lo ha hecho, por eso pudo ir a la Copa América. Es un chico humilde y simpático", detalló el histórico de Macul.

El multicampeón también habló de la gran revelación de Campeonato Nacional, Vicente Pizarro. "Siempre marcó diferencias. Siempre tuvo tan clara sus metas que uno lo considera un ejemplo a seguir.

Luis Mena aplaudió la madurez que ha alcanzado Iván Morales.

"En las charlas decía mucho que los chicos buscan ejemplos afuera en jugadores de equipos grandes, pero siempre les decía a sus compañeros que ese ejemplo lo tenían al lado. Más allá de que lo iban a comparar con su padre, siempre le dije que se ganaría su espacio y que entendiera que no sería gracias a su papá", explicó.

Luis Mena también se dio el tiempo de analizar a futuros cracks como Daniel Gutiérrez y Jeyson Rojas. "Para mí (Gutiérrez) es uno de los grandes proyectos como centrales izquierdos, no hay muchos de categoría en Chile y el puede ser recambio en nuestra selección mañana, siempre se lo dije".

"Depende mucho de su cuidado, su pasión y cariño por esta profesión. Gustavo Quinteros lo ha ocupado en las dos posiciones y rinde, igual que como Jeyson Rojas. Me encantó ver a Jeyson Rojas en muchos equipos ideales, hay muestras de que hay recambio", reveló.

En cuanto a Joan Cruz, Mena destacó que "lo conocí hace muchos años, lo subí de categoría para llevarlo a un campeonato en Valdivia. Me deslumbró su calidad, su humildad y ganas de aprender. Joan es uno del os grandes proyectos no sólo de Colo Colo, sino que en la selección, ya tiene un Mundial sub 17 en el cuerpo".

Por último, el histórico reflexionó acerca de Bruno Gutiérrez. "Un chico extraordinario. Lo vi como central y en la selección sub 17 lo empezaron a hacer lateral derecho porque había escasez y rindió muy bien".

"Tiene una cualidad física muy importante, agresivo para marcar, tiene mucha proyección. Se tuvo que venir de la Ligua con su familia a Santiago para acompañarlo sin saber si sería exitoso, apostaron por él, tiene un apoyo familiar muy especial y ha retribuido con mucha alegría, no sólo en Colo Colo, también en Iquique", cerró.