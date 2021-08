La alegría ya vino para Colo Colo. Luego de un 2020 desastroso, el Cacique está volviendo a pelear cosas importante, con un fuerte impulso de los jugadores jóvenes, donde uno de los que más destaca es Vicente Pizarro.

El volante de contención se ganó un puesto en el once estelar de Gustavo Quinteros, lo que tiene muy contento a su padre, Jaime Pizarro, ídolo del Cacique y capitán de los albos en el título de la Copa Libertadores 1991.

El Káiser destacó el nivel de Vicho, pero también de los otros juveniles que actuaron ante unión Española en las semifinales: "Con mucha satisfacción de ver a Joan (Cruz), a Luciano (Arriagada), Bruno (Gutiérrez). Ellos han ido avanzando, creando su espacio y eso es muy gratificante para todos".

Además, Pizarro padre habló del gran deseo que pudo cumplir su hijo este miércoles: "es bien simbólico volver al estadio después de todo este tiempo. Es un momento gratificante y me alegra infinitamente. Sé que es algo que lo marcó a él (Vicente Pizarro) y al resto de los muchachos jóvenes. Jugar en su estadio con su gente era su sueño".

Pizarro jugando en Macul - Guillermo Salazar - RedGol

Acerca del futuro del zurdo, Jaime Pizarro agregó en Deportes en Agricultura que “él siempre ha planteado sus objetivos y los ha ido cumpliendo. Ha tenido oportunidades muy bonitas. Ha jugado Sudamericanos Sub 15 y 17, un Mundial Sub 17, y hoy él es feliz. Cuando uno es feliz en lo que hace tiene la mitad del día listo. Su momento no hace más que ratificar lo que él ha hecho durante todo este tiempo en términos de entusiasmo, de dedicación, de cariño. Eso me deja muy contento".

Vicente Pizarro espera volver a ser titular este sábado, cuando Colo Colo reciba a Deportes Antofagasta desde las 16:30 horas por el Campeonato Nacional.