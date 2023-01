El ex ayudante de Gustavo Quinteros en el Cacique y actual director técnico de Independiente, Leandro Stillitano, confirmó que su tocayo Leandro Benegas llegará al Estadio Monumental y lo envió con una especial tarea. "Le dije que el 15 tiene que ganar la Supercopa", confesó.

La teleserie ya está próxima a llegar a su fin. Hace ya varias semanas se viene hablando de la posibilidad de que Leandro Benegas deje de jugar para Leandro Stillitano en Independiente de Argentina y vuelva a Chile para defender la camiseta del Colo Colo de Gustavo Quinteros. Pues bueno, los rumores ya no van más y el delantero está listo.

El Toro consiguió destrabar su salida del Rojo y se convertirá en el sexto refuerzo del Cacique, ya que Carlos Palacios ya viaja para ser el quinto, de cara a la temporada 2023. Así, desde Macul desembolsarán 200 mil dólares por su pase y el atacante borró la deuda que el club argentino mantiene con él para poder hacer más rápido todo. Y lo logró.

El ex ayudante de Quinteros en el Eterno Campeón confirmó recientemente que el ex ariete de Universidad de Chile tuvo este viernes 6 de enero su último entrenamiento con el elenco de Avellaneda, pero eso no fue todo. En su despedida, el estratega de 39 años lo mandó con una especial misión: conseguir la Supercopa.

Stillitano conversó con ESPN y de entrada aclara que Benegas "entrenó hasta hoy" y que su ex club, donde dio el salto de ayudante a vivir su primera experiencia como DT, "se llevan a un jugador muy profesional".

Además detalló que al atacante de 34 años "le dije que el 15 tiene que ganar la Supercopa", que se jugará este mes entre el Cacique y Magallanes en el Estadio Sausalito desde las 18:00 horas.

El acuerdo con el ex Curicó Unido se alcanzó hace algunas semanas, pero Independiente presentó algunas trabas en las negociaciones para poder liberarlo. Así, Benegas se prepara para sumarse a la pretemporada alba en suelo argentino. A más tardar este sábado 7 debería hacerse los chequeos médicos para después firmar su nuevo contrato.

Así, el también ex Palestino se convertirá en el sexto refuerzo de Colo Colo para esta temporada 2023. Tras la llegada de Fernando De Paul, Ramiro González, Matías Moya, Erick Wiemberg y la incorporación de Carlos Palacios en las próximas horas son los otros fichajes. Además ronda el nombre de Matías Catalán.