Una de las obsesiones de Gustavo Quinteros para el 2023 es Leandro Benegas. El delantero de Independiente seduce al estratega por sus características, algo que escasea en Colo Colo actualmente, donde solamente Juan Martín Lucero es candidato a ser centrodelantero.

Waldo Ponce, ex defensa de la selección chilena y la Universidad de Chile, manifestó en Radio Futuro que sería una gran contratación para los albos, algo que puede dilucidarse la próxima semana cuando termine su contrato el 31 de diciembre.

"Fuimos compañeros con Leandro en la U. Es un jugador súper trabajador, súper consciente de lo que él tiene como futbolista, es un gran tipo y una gran persona", expresó Waldini.

Aclara que "es muy distinto a Lucero, pero son los dos 9", detallando que no es de asociarse mucho con los compañeros. "Cuando él jugaba solo le costaba menos, porque Leandro no tiene la ductilidad de tirar una pared. Lo suyo es el tema físico y esa es una gran arma que no todos tienen".

De todas formas manifiesta que le gustaría ver una dupla de ataque de Lucero y Benegas. "Creo que pueden jugar los dos porque de espalda Benegas no es un torpe. Es una gran apuesta de Colo Colo, es una gran contratación si se llega a concretar", confesó Ponce.

Cerró indicando que no esperen un súper dotado técnicamente. "Leandro se conoce, no es un jugador que se va a pasar cuatro jugadores por una habilidad tremenda, lo suyo es la capacidad física. Te la echa a correr, te manda un choque y te manda a la cresta", profundizó el ex Wolfsburgo.