Independiente de Avellaneda asomó como último interesado para sacar a Gustavo Quinteros de Colo Colo. El Rojo, que dejará ir a su DT Julio César Falcioni, tiene anotado el nombre del técnico del Cacique en su lista de deseos para la siguiente temporada.

"No hablo de cosas que no me interesan ahora", fueron las palabras de Quinteros sobre el interés del elenco argentino. Y ahora, un importante miembro del plantel se encargó de dejar en claro las intenciones del técnico albo.

En conferencia de prensa, el goleador Juan Martín Lucero aseguró que si bien tiene todas las habilidades para dirigir al otro lado de la cordillera, el entrenador está plenamente enfocado en el Cacique y la chance que tienen de salir campeones este domingo.

"Gustavo es un gran técnico, lo ha demostrado en Colo Colo y los clubes anteriores. No tengo dudas de que está capacitado, pero sinceramente nosotros lo hemos visto enfocado en el club y no de lo que pasa", partió diciendo el Gato.

"Él está a muerte con nosotros, porque tenemos una final el domingo y así lo ha demostrado con nosotros. No puedo hablar de rumores. No me puedo poner a pensar en lo que puede pasar en el futuro cuando no hay nada concreto ni oficial", continuó.

"El domingo tenemos una nueva final y él nos demuestra que está metido con nosotros. Se le ve contento, alegre y no tenemos más para decir, porque no hay nada ni nos ha comunicado algo que no sea estar metidos en el partido del domingo", agregó.

Por último, también se refirió a los reportes que dejan a Gabriel Costa y Matías Zaldivia fuera del plantel en 2023. "Son dos grandes jugadores que le han dado muchísimo a Colo Colo. Van para adelante y siempre rinden cuando les toca jugar", manifestó.

"Ojalá se puedan quedar, no sé cómo está la renovación, si han hablado, pero no me corresponde a mí. Solo puedo hablar como compañero y ellos suman en la interna del vestuario. Ojalá contar con ellos y, si no, son decisiones que la dirigencia y jugadores sabrán por qué pasa", cerró.