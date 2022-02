El empate de Colo Colo en su visita a Deportes La Serena no dejó satisfecho al técnico albo, Gustavo Quinteros. Pero los expertos quieren esperar un tiempo más antes de dar el veredicto final sobre el fútbol del Cacique en 2022.

Es el caso de José Luis Villanueva, quien asegura que "hay que bajar un poquito las revoluciones por la buena pretemporada que hizo Colo Colo" y que el cuadro popular no es "el gran favorito" al título del Campeonato Nacional.

"Para mí, no. El gran favorito es el tetracampeón del fútbol chileno (Universidad Católica), que lleva cuatro años seguidos siendo campeón como ningpun otro equipo lo hizo anteriormente", aseguró en ESPN el ex delantero del conjunto cruzado.

"Sí, está mucho más peleado el campeonato, cosa que es muy buena. Pero me parece que hay que bajar un poquito las revoluciones por una muy buena pretemproada que hizo Colo Colo, una baja pretemporada desde una visión más normal que hizo Universidad Católica, en la que no enfrentó a rivales de gran nivel. Habrá que ver", reflexionó el Beckham chileno.

En cuanto a la puesta a punto de albos y cruzados, Villanueva puntualizó que "existen curvas de programación" y que "seguramente el peak de rendimiento (de la UC) en la temporada lo alcanza un poquito más adelante. No lo sabemos".

"Y tal vez la (puesta a punto) de Quinteros está diseñada de una forma que desde un principio comiencen a competir de buena forma", subrayó el comentarista.

"Gustavo Quinteros sabrá cómo jugar con estas triquiñuelas antiguas"



El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió largamente al arbitraje luego del empate ante La Serena. Pero José Luis Villanueva adviertió que la conducción de Gustavo Ahumada no fue nada del otro mundo.

"Podríamos hacer un programa sobre las declaraciones de Quinteros, que para mí es muy vivo. Él sabe que juega con el peso del equipo al que dirige, lo ha demostrado en toda su estadía acá, cuando estuvo peleando el descenso y el título. Y ahora ya empezó, y es parte del juego", reflexiona el ex delantero.

El estilo de Quinteros no es del gusto de Villagol. "No lo comparto, no es el tipo de comunicación que tienen los entrenadores que me gustan, pero él tiene una carrera que lo respalda, muy buena por lo demás", reconoció el ex UC.

Finalmente, el comunicador concedió que Quinteros "es un muy bien entrenador, evidentemente sobre la media y él sabrá cómo jugar con estas triquiñuelas antiguas, de fútbol argentino".