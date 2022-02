La segunda jornada del Campeonato Nacional significó para Colo Colo dejar sus primeros puntos en el camino luego de empatar 1-1 frente a Deportes La Serena en una visita en la que a pesar de arrancar de la mejor manera en la etapa inicial, se vinieron a menos durante la segunda mitad.

Se trata de un llamado de atención para uno de los equipos que promete pelear por el título, que tras esta fecha deberá ver a Universidad de Chile y Universidad Católica compartiendo la parte alta de la tabla. La temporada recién comienza pero el análisis del partido dejó algunas frases interesantes.

Una de ellas viene por parte de Juan Cristóbal Guarello, quien a través de los micrófonos de Radio ADN hizo algunas críticas a la actuación del Cacique. "El equipo no funcionó. Jugó a un nivel parecido a la Gualbertoneta, no tan asustado, pero con el mismo nivel de opacidad", manifestó.

El periodista afirmó que varios futbolistas no mostraron su mejor versión. "Lo de Gabriel Costa ya es segundo partido donde no logró ser determinante. Pablo Solari siempre es voluntarioso, pero hoy estuvo complicado, le tomaron la mano. Gustavo Quinteros insistió con Vicente Pizarro y no tuvo explosión en las salidas. Juan Martín Lucero al final no supo si jugar en el área o salir a buscar, pero no le llegó nada", indicó.

"Tras el empate, se encegueció Colo Colo, se le puso cuesta arriba y la cancha no estaba para jugar a ras de piso, le costó muchísimo. Al final Colo Colo algunas se generó, pero fue un equipo muy nublado, torpe, con nula claridad. así como el baile que se comió el primer tiempo con Boca Juniors le sirvió a Quinteros, este partido también le servirá", puntualizó Guarello.