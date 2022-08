El DT de Colo Colo , Gustavo Quinteros , manifestó que durante los últimos partidos “en juego no nos superó nadie” y que, tal como ante Ñublense, cayó ahora ante Unión La Calera “sólo por la pelota parada”.

Colo Colo perdió ante Unión La Calera justo después de quedar eliminado de la Copa Chile y para su DT, Gustavo Quinteros, tal como ante Ñublense en esa llave de octavos de final la culpa es de su propio equipo. “Regalamos puntos, posibilidades por desatenciones, por falta de ganar en la marca. Es una tarea pendiente para trabajar. No habíamos recibido ningún gol de pelota parada y ahora perdemos el primero (con los de Chillán) y éste por eso, marcamos mal. En el juego lo hicimos bien, pero marcamos mal en la pelota parada”, reflexionó el entrenador.

“Lo único feo es el resultado y la forma, jugamos un buen partido, íbamos ganando bien, generamos dos o tres muy claras en el segundo tiempo y no pudimos. Ellos con dos pelotas paradas nos ganan el partido, no hay mucho para decir. En el desarrollo me gustó el equipo y nos faltó de nuevo tener más cantidad de porcentaje de acierto en relación a las posibilidades de gol que generamos”, añadió.

Ante la insistencia de si había algún mérito futbolístico de La Calera, el DT, algo mosqueado, dijo que “fue por pelota parada. Pelota parada donde marcamos mal. Sólo eso. ¿Algo anímico? No, pelota parada solamente. En los últimos partidos la aprovecharon mejor, marcamos mal y en el juego no nos superó nadie. Jugamos mejor, pero regalamos esta situación importante en el fútbol”.

Finalmente, Quinteros dijo ante la ausencia de su 9 que “te falta el goleador del equipo y es importante, esperamos tenerlo para el próximo partido. Generamos situaciones para convertir y no pudimos. Cuando tienes situaciones y no conviertes, en cualquier momento puedes empatar o perder como nos pasó hoy. Esperemos que Lucero esté para todos los partidos que vienen, que serán duros, y podamos elevar el porcentaje de gol con relación a las situaciones creadas”.