Gustavo Quinteros lamentó la eliminación de Colo Colo de la Copa Chile a manos de Ñublense luego de empatar 1-1 en el estadio Monumental, lo que sumado a la ida dijo un 3-2 global para los de Jaime García. De paso, restó importancia a la supremacía que ha mostrado el técnico de los Diablos Rojos sobre sus dirigidos, dominando la estadística en los mano a mano de manera amplia.

“No sólo con Ñublense nos cuesta, también con otros equipos. Pasa que Colo Colo presiona arriba, deja espacios atrás, los equipos que se meten atrás te generan de contragolpe. No sufrimos tantas, otros equipos nos llegaron con mucho peligro, pero debemos seguir jugando así, como equipo grande, jugamos como equipo grande esta eliminatoria. Después tuvimos atenuantes, el partido anterior inicié en Chillán con varios jugadores que quería darles la posibilidad. La primera vez que jugamos con Ñublense jugamos con chicos de 17 años, siempre pasan cosas, todavía no nos enfrentamos con el equipo completo. Esperamos hacerlo en el último partido del Campeonato Nacional”, manifestó el DT de Colo Colo.

“Tuvimos pelotas paradas, córner, elaboradas donde no estuvimos precisos. El rival aprovechó algunas contras y las pelotas paradas. Estoy conforme con el juego, con la propuesta del equipo, con jugar así en campo rival, ir a buscar el resultado. Por ahí nos faltó más claridad y definición, pero en el juego fuimos mejores que el rival. No fuimos superados. Si hubiésemos quedado afuera siendo inferiores, me preocuparía. Pero no fue así”, profundizó.

Además, recalcó que “fue una llave de 180 minutos donde el rival ganó con tres pelotas paradas, no jugamos mal. En Chillán pudo ser un partido apagado, pero Colo Colo jugó bien, en lo futbolístico. Si los jugadores estuvieron precisos, si marcamos diferencia en los duelos, sin concretamos es un tema de trabajo, hay que seguir trabajando para seguir jugando como estamos jugando”.

Finalmente, cargó contra Nicolás Gamboa. “Ponen al árbitro que favorece a los que se defienden y no a los que atacan. Se tiran al piso, hacen tiempo, no cobra foules ofensivos, cobra al revés, pero no tiene nada que ver con el resultado. Hicieron tres goles de pelota parada y nosotros hicimos dos. Viste que no hablo de los árbitros, hay que seguir adelante y rezar para que la próxima vez nos dirijan mejor, qué sé yo”, remató.