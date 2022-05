Emiliano Amor no está al 100% físicamente, por lo que Gustavo Quinteros piensa en buscar otras alternativas para la defensa de cara al duelo contra Fortaleza, donde Colo Colo se juega el paso a los octavos de final de Copa Libertadores.

Colo Colo enfrenta este miércoles a Fortaleza, desde las 18 horas en el estadio Monumental, con la obligación de ganar para instalarse en el segundo lugar del Grupo F de la Copa Libertadores y así meterse en los octavos de final del torneo continental.

Para ese encuentro Gustavo Quinteros no podrá contar con Óscar Opazo, suspendido, y tiene otro dolor de cabeza para armar la defensa: Emiliano Amor, quien no está al 100% físicamente lo que se vio reflejado en el duelo ante River Plate la semana pasada.

"Lo vamos a tener en cuenta hasta horas antes del partido. Hoy entrenó de forma diferenciada, con un poco del molestias, pero vamos a decidir mañana", comenzó señalando Quinteros sobre el defensor trasandino.

Comentó además que "entrenamos con una posible variante, tenemos jugadores preparados para reemplazarlo. Han jugado defensores distintos en el torneo, también en Copa cuando faltó alguno y lo han hecho bien. Si lo tenemos que reemplazar, no creo que tengamos problemas".

Sobre cómo lo vio en el duelo ante River en Argentina, contó que "Emiliano el primer tiempo en Buenos Aires jugó muy bien. Falcón también. En el segundo tiempo sentimos que bajaron en la parte física, uno por dolor y otro por la falta de entrenamiento".

Manifestó además que si no juega Amor "espero que no resienta el funcionamiento, a todos les damos confianza y de seguir lo harán bien. Vamos a tratar de que, si entra a jugar, lo haga con confianza y sin dolor. Si está bien mañana, es probable que empiece el partido. Si tiene molestias y no está seguro de hacerlo bien, lo hará otro jugador".

Por eso le restó dramatismo, ya que "no me preocupa mucho porque los veo bien a todos. Hay jugadores con condiciones para hacerlo bien, aunque con distintas características. Puede ser Bruno, Zaldivia, Daniel o Fuentes".

Profundizó en este asunto señalando que "Zaldivia jugó contra Alianza Lima, contra Coquimbo y O’Higgins. Bruno también, entró en un momento complicado en Buenos Aires y los veo bien. Siempre el que viene jugando y con confianza tiene posibilidades de jugar mejor, pero cuando uno como estos dos lo vienen haciendo en el torneo, entrando o de inicio, están para jugar. Tenemos para reemplazar a Emiliano".

Finalizó el estratega señalando que "siempre es conveniente tener a los jugadores enteros, que puedan empezar y terminar de la mejor manera. Cuando el jugador está con confianza y se siente bien, puede jugar, pero a veces el dolor impide que lo haga a su mejor nivel. Si no se siente seguro, no jugará".