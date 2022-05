Colo Colo: Gustavo Quinteros no le teme a Fortaleza y lo califica como "un rival que juega bien, pero no es el más fuerte"

Colo Colo vuelve a la cancha para jugarse su última oportunidad de seguir con vida en la Copa Libertadores 2022. Este miércoles desde las 18:00 horas y en el estadio Monumental, el Cacique recibe a Fortaleza en el cierre de la fase de grupos del torneo.

La derrota contra River Plate y el triunfo de los brasileños frente a Alianza Lima en la fecha pasada dejó más que complicados a los albos. Empatados y con peor diferencia de gol, no le sirve más que ganar para lograr meterse en los octavos de final del certamen continental.

En la previa del encuentro, Gustavo Quinteros conversó con los medios y detalló el estado del plantel. "Están muy bien, muy motivados y con mucha ilusión. Todos. Nos toca definir en nuestra casa con un rival que juega bien, pero no es el más fuerte del grupo. No tenemos que definir afuera, tenemos que ganar acá y creo que tenemos todas las posibilidades. Si jugamos a nuestro mejor nivel, tenemos para ganar", lanzó de entrada.

Para el técnico, el mensaje principal es evitar el desastre de Buenos Aires. "En Libertadores hemos jugado bien, excepto medio tiempo. Tenemos que volver a nuestro nivel, que ese mediotiempo fuera un accidente y jueguen de la misma forma que en todos los partidos. Ojalá podamos superar los pequeños detalles que nos han jugado en contra y estar más atentos para que sean a favor nuestro".

En caso de quedar eliminados, Colo Colo sufriría el primer gran revés de la temporada. Todos los esfuerzos por retener jugadores quedarían en nada, aunque para Gustavo Quinteros no es tan así. "Fracaso es una palabra complicada y lo digo por mi forma de ser. Personalmente, si no puedo salir campeón, voy a sentir algo parecido a esa palabra".

"Hicimos una pretemporada que nos llevó a tener un equipo competitivo en copa y el torneo. Estamos a un partido de clasificar y primeros en el torneo. Los jugadores han hecho un trabajo enorme, no creo que esa palabra tenga lugar en estas circunstancias. No se cumpliría el objetivo, que es ser campeones y clasificar en Copa Libertadores. Después en el ida y vuelta, si estás firme y fuerte, puedes seguir avanzando. No usaría esa palabra en este momento", agregó.

Confiados en el triunfo ante Fortaleza

Pese a toda la presión que puede tener Colo Colo al jugarse la clasificación en la última fecha, donde no lo ha pasado bien en ediciones pasadas, Gustavo Quinteros mantiene la calma. De hecho, el técnico confía en dejar los tres puntos para avanzar a octavos de final de Copa Libertadores.

"Si lo hacemos como siempre y somos precisos, contundentes, sería fantástico. Tenemos para superar el rival y esperamos que sea así. Queremos darle una alegría a la gente (...) Venimos de temporadas complicadas, el año pasado ya tuvimos un equipo competitivo en el torneo local y ahora en copa. Sería bueno coronarlo con la clasificación", recalcó.

Además, el DT reconoció que Emiliano Amor es la gran duda para la jornada. "Estamos con mucha confianza, ilusionados. Los que jugaron el partido anterior se recuperaron bien. Esperamos solo por Amor, pero si no juega, lo hará otro".

Finalmente recordó la farra ante Alianza Lima para motivas a sus pupilos. "Generamos muchas situaciones en Perú y no pudimos hacer más de un gol. Creo que tenemos que generar y estar tranquilos para poder conseguir los goles que nos den la clasificación".